أستاذ علوم سياسية: المتابعة الدورية لمخرجات الحوار الوطنى تعزز مسار التنمية والبناء

ثمّن اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تحقيق مخرجات الحوار الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتًا إلى حرص الرئيس السيسي على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن متابعة رئيس الوزراء للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني تعزز مسار التنمية والبناء الذي تسلكه الدولة من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات الحكومية؛ لمعالجة اهتمامات وتطلعات المواطنين بشكل فعال، وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة لتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعالج اهتمامات المواطنين وتطلعاتهم.

وأضاف: إن التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ الحكومة مخرجات الحوار الوطني تشجع أطراف العملية السياسية على المشاركة بمقترحات وأفكار جدية وقابلة للتنفيذ لكافة التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدا أهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتحقيق الأهداف المرسومة في إطار الحوار الوطني.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أهمية الاجتماع المرتقب للجنة التنسيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والذي يضم الحكومة وأعضاء من مجلس الأمناء، ووضع خارطة طريق للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة، واتخاذ الإجراءات التي تعزز حياة مستقرة للشعب المصرى مع رؤية لمواجهة كافة التحديات التى يشعر بها المواطن، ولذا فإن الجهات التنفيذية باختلاف القطاعات عليها العمل الجاد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق توصيات ومخرجات الحوار الوطني.