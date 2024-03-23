الأهلى يستأنف تدريباته اليوم بعد العودة من الراحة استعدادًا لمواجهة سيمبا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته، اليوم السبت، عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع بداية من السبت الماضي بعد الخسارة من البنك برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الدوري.

ويخضع اللاعبون لقياسات بدنية على المران بتعليمات من مارسيل كولر استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 29 مارس الجاري.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تنزانيا يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 مارس الجاري لخوض مباراة سيمبا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023/ 2024.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى، أن الفلسطينى وسام أبوعلى مهاجم الفريق عاد إلى القاهرة ومستمر في أداء برنامجه التأهيلي على ثلاث فترات يوميًا، ليكون لائقًا لمواجهة سيمبا التنزاني.

وأضاف طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم وأليو ديانج مستمران فى أداء البرنامج التأهيلي الخاص بهما خلال الفترة الحالية رغم وجود الفريق فى إجازة سلبية.

الأهلي يرحب بزيارة وفد الهلال السوداني الشقيق

تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا من نادي الهلال السوداني الشقيق، برغبة ‏الأخير في حضور وفد على رأسه السيد هشام السوباط رئيس مجلس الإدارة، ‏لزيارة النادي الأهلي، وتقديم واجب العزاء في وفاة الوزير العامري فاروق نائب ‏رئيس النادي، رحمة الله عليه.

فيما عبرت إدارة الأهلي عن تقديرها الكامل لهذه ‏اللفتة الطيبة من جانب نادي الهلال، والتي تعكس العلاقات التاريخية بين ‏الناديين الكبيرين. وتحددت الساعة الواحدة ظهر السبت لاستقبال الوفد ‏السوداني، في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.‏

وتأهل الفريق الأول الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات، والتي تضم أندية ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.