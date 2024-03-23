أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضروات، اليوم السبت، في سوق العبور للجملة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 3.5 و5 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين 4.5 و12 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 9 و21 جنيهًا للكيلو.

ويستعرض "الدستور" أسعار الخضروات، اليوم السبت، لدى التجار في سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم السبت

سعر الكوسة من 5- 7 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر من 3- 4.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من7- 24 جنيهًا للكيلو.

سعر الملوخية من 15- 17 جنيهًا للكيلو.

أسعار الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي من 4.5- 9 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 5- 9 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 8- 18 جنيهًا للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 8- 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 8- 12 جنيهًا للكيلو.

سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 17- 19 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة من 18- 22 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 8- 10 العبوة قفص.

سعر الورق العنب البناتي من 25- 45 جنيهًا للكيلو.

سعر ورق العنب البلدي من 25- 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفلفل

سعر فلفل رومي "بلدي" من 12-18 جنيهًا للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 12- 18 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي "بلدي" بين 12- 18 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 20- 28 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 12 و20 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو.

سعر الخرشوف 5 وحدات العبوة كيلو من سعر 30 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الخضروات

سعر الفول الأخضر من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

تراوح القرع العسلي من سعر 66 إلى 90 للواحدة.

سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.

سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ"الربطة 3 كيلو".

تراوح سعر الخس الكابوتشي بين 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب