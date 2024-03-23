السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية تشكر غوتيريش على تعديل تصريحه حول الهجوم الإرهابي

ممثلة وزارة الخارجية
ممثلة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

أعربت ممثلة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن امتنانها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتعديل موقفه من الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو وإبداء موقف واضح يدين ما حدث.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "نشكر الأمين العام للأمم المتحدة على التعديل السريع وصياغة موقف واضح!".

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إنه يدين "بشدة" الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز "كروكس سيتي هول" التجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وصرحت زاخاروفا في وقت سابق أن بيان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، والذي قال فيه إنه "حزين" لما حدث في المركز التجاري، لا تتطابق مع ما حدث، حيث أن لقطات الهجوم الإرهابي الدموي لا تثير " حزن"، بل رعب وصدمة.

وتعرض مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو مساء أمس الجمعة لهجوم إرهابي.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

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الخارجية الروسية تشكر غوتيريش على تعديل تصريحه حول الهجوم الإرهابي

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