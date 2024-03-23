السبت 23 مارس 2024
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عالم

أول رد من الأردن بعد اعتقال إسرائيل مسلحين تجاوزا حدود المملكة

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، فجر السبت، أنها تتابع أنباءً تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد باعتقال مسلحين اثنين في قرية "فصايل" الفلسطينية، بعد اجتيازهما حدود المملكة.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها: "تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية، حول اعتقال مسلحَّين اثنين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما الحدود الأردنية".

وأوضحت أن "الوزارة، ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء".

وليلة الجمعة، أفادت وسائل إعلام عبرية، باعتقال مسلحين اثنين بعد اجتيازهما الحدود باتجاه الأراضي الفلسطينية قادمين من الأردن.

ولم يصدر أي توضيح من السلطات الإسرائيلية حول تفاصيل الحادثة، أو هوية المعتقلين حتى الساعة 23: 00 ت.غ من يوم الجمعة.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر هي: الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (ألنبي من جانب إسرائيل) ووادي عربة.

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حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

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