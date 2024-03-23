السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي

أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

جاء ذلك في بيان الأمانة العامة للرابطة نددت فيه بالجريمة المروعة التي خلفت عشرات القتلى والمصابين.

وأكدت الأمانة العامة على أن "الرابطة والعالم الإسلامي بأسره يرفض ويدين العنف والتطرف والإرهاب بمختلف صوره وأسبابه".

وتقدمت رابطة العالم الإسلامي "بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولعموم الشعب الروسي وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلح مساء الجمعة أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه تم نقل ثمانية قاصرين إلى المستشفى بعد الهجوم الإرهابي. فيما أفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرجال المشتبه بتورطهم في الهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو.
 

رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو


 

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