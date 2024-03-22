السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حجز مسئول مخزن عثر بحوزته على كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج حجز مسئول مخزن 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لحيازته كمية من اللحوم المستوردة  مجهولة المصدر  وزنت 11 طنا داخل مخزن.

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص لتجهيز اللحوم  بالقاهرة وبداخله كميات من اللحوم المستوردة "مجهولة المصدر".

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن مخزن تجهيز مأكولات- كائن بدائرة قسم شرطة المرج بإدارة المخزن "دون ترخيص" بالإضافة إلى عدم توافر الاشتراطات الصحية بالمخزن.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المخزن على 11 طنًا من اللحوم المستوردة- جميعها مجهولة المصدر دون مستندات.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة المرج القاهرة اللحوم المستوردة مديرية امن القاهرة الإجراءات القانونية نيابة المرج

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