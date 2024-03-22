الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مجدى عبدالغنى: صدفة خلتنى أستمر فى الأهلى بعد ما كانوا هيمشونى

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

تحدث الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب منتخب مصر السابق، عن كواليس بقائه في نادي الأهلي بعد أن كان مهددًا بالرحيل في بداية مشواره مع المارد الأحمر.

وقال “عبدالغني” خلال لقائه ببرنامج “كلم ربنا”، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، والمذاع عبر “الراديو 9090”: "كنت مع الفريق داخل أتوبيس النادي، ورايحين نلعب ماتش ودي، ورجعت قعدت في نهاية الأتوبيس لأني كنت مُحبط في هذه اللحظة، ظللت أفكر وأدعي الله، وأقول يارب متخذلنيش في اللي أنا قولته للمدرب، وأثبتله إني قد وجودي في النادي، يارب متخذلنيش".

وأضاف: “لما تكون موجود في حتة بتحبها بتبقي مش عايز تسيبها، بعد كده تغير المدرب وجه مدرب جديد اسمه كالوتشاي وبدأ يديني فرصة، كانوا بياخدونا في المباريات الودية، وفعلًا بدأت أتألق في المباريات وبدأ المدرب الجديد كالوتشاي يعرف”.

وتابع: “فى الفترة دي كنت في جامعة القاهرة، والمدرب الجديد للادي الأهلي مكانش يعرفني لسه، وأقيمت دورة كرة قدم، وعملنا دورة كانت بتتلعب في نادي الزمالك، وجاء مدرب الأهلي عشان يتفرج، فأنا كنت بلعب مع الجامعة وأنا أصلا مكنتش حابب إني ألعب مع الجامعة، وشافني، وسأل وقال اللاعب رقم 8 بيلعب فين؟، قالوله بيلعب عندنا في نادي الأهلي بس شكله هيمشي”.

وأكمل: “في اللحظة دي استغرب المدرب من فكرة إني أمشي، وقال يمشي!، يمشي إزاي؟، لدرجة أننا لما خلصنا البطولة ورجعت أتمرن مع الفريق الأول قابلته، قالي أنت لاعب مميز، أنا معرفش إزاي محدش كلمني عنك وقعدت في نادي الأهلي وبقيت ضمن اللي بيعتمد عليهم النادي بشكل أساسي”.

النادي الأهلي الاهلى مجدى عبد الغنى

مواد متعلقة

د. ماهر صموئيل لـ"كلم ربنا": كلامى مع الله أنقذنى من نفسى.. وأتذكر بكائى فى سجودى منذ 40 عامًا

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

أمريكا: أى عملية عسكرية برية فى رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلى للخطر

نتنياهو لبلينكن: إسرائيل ستهاجم رفح الفلسطينية حتى دون تأييد واشنطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودي يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمي قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟