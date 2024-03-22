مجدى عبدالغنى: صدفة خلتنى أستمر فى الأهلى بعد ما كانوا هيمشونى

تحدث الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب منتخب مصر السابق، عن كواليس بقائه في نادي الأهلي بعد أن كان مهددًا بالرحيل في بداية مشواره مع المارد الأحمر.

وقال “عبدالغني” خلال لقائه ببرنامج “كلم ربنا”، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، والمذاع عبر “الراديو 9090”: "كنت مع الفريق داخل أتوبيس النادي، ورايحين نلعب ماتش ودي، ورجعت قعدت في نهاية الأتوبيس لأني كنت مُحبط في هذه اللحظة، ظللت أفكر وأدعي الله، وأقول يارب متخذلنيش في اللي أنا قولته للمدرب، وأثبتله إني قد وجودي في النادي، يارب متخذلنيش".

وأضاف: “لما تكون موجود في حتة بتحبها بتبقي مش عايز تسيبها، بعد كده تغير المدرب وجه مدرب جديد اسمه كالوتشاي وبدأ يديني فرصة، كانوا بياخدونا في المباريات الودية، وفعلًا بدأت أتألق في المباريات وبدأ المدرب الجديد كالوتشاي يعرف”.

وتابع: “فى الفترة دي كنت في جامعة القاهرة، والمدرب الجديد للادي الأهلي مكانش يعرفني لسه، وأقيمت دورة كرة قدم، وعملنا دورة كانت بتتلعب في نادي الزمالك، وجاء مدرب الأهلي عشان يتفرج، فأنا كنت بلعب مع الجامعة وأنا أصلا مكنتش حابب إني ألعب مع الجامعة، وشافني، وسأل وقال اللاعب رقم 8 بيلعب فين؟، قالوله بيلعب عندنا في نادي الأهلي بس شكله هيمشي”.

وأكمل: “في اللحظة دي استغرب المدرب من فكرة إني أمشي، وقال يمشي!، يمشي إزاي؟، لدرجة أننا لما خلصنا البطولة ورجعت أتمرن مع الفريق الأول قابلته، قالي أنت لاعب مميز، أنا معرفش إزاي محدش كلمني عنك وقعدت في نادي الأهلي وبقيت ضمن اللي بيعتمد عليهم النادي بشكل أساسي”.