ماكرون: فرنسا ستقترح مبادرة بشأن غزة على مجلس الأمن

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، للصحفيين في بروكسل، بأن فرنسا ستقترح مبادرتها الخاصة بشأن غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد القرار الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة.

وقال: “يجب على مجلس الأمن الآن أن يقرر وقف إطلاق النار الفوري وإيصال المساعدات الإنسانية”.

وبعد حق النقض الذي استخدمته روسيا والصين قبل دقائق قليلة، سوف نستأنف، على أساس مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن، ونعمل مع حلفائنا الأمريكيين.

وقال ماكرون أثناء حديثه في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يجب على الشركاء الأوروبيين والعرب بهذا المعنى التوصل إلى اتفاق".

مبادرة على المجلس لصالح الاقتراح الأمريكي



وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، أيضا، إن بلاده ستقترح مبادرة على المجلس، وصوتت فرنسا لصالح الاقتراح الأمريكي يوم الجمعة.

ودعا ماكرون إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار" وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يعانون الجوع في غزة والإفراج غير المشروط عن المحتجزين.

كما حث ماكرون إسرائيل على عدم شن هجوم بري على مدينة رفح الجنوبية، الذي قال إنه "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل".

وعلى الرغم من استخدام حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة ضد قرار قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن محللين قالوا إنه يمثل خروجا كبيرا عن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل خلال الحرب.

ويدعو مشروع القرار إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، فيما يتعلق بالإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين"، ويأتي بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض ضد 3 قرارات سابقة للأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار.

وتضمن القرار عبارة لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدامها من قبل، وفقا لفرانك لوينشتاين - الذي عمل مبعوثا خاصا للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الحرب بين إسرائيل وغزة عام 2014- في إشارة إلى "وقف إطلاق النار الفوري"، الذي قال دبلوماسي سابق إن ذلك يمكن أن يساعد في إعادة الولايات المتحدة بعد شهور من "العزلة" الدولية.