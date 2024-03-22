الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 55 كيلو حشيش بحوزة 7 مجرمين في القاهرة

جانب من المواد الخدرة
جانب من المواد الخدرة مع المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة).

كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (12 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

وضبط (ربة منزل، عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (1،330 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 9300 قرص مخدر- طبنجة وعدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزتهما (6 كيلو جرامات لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش- طبنجة صوت - 2 ميزان حساس- 2 سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة بدر قسم شرطة الشروق قسم شرطة المرج خدر الحشيش مخدر الحشيش

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