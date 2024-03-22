ضبط 55 كيلو حشيش بحوزة 7 مجرمين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة).

كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (12 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

وضبط (ربة منزل، عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (1،330 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 9300 قرص مخدر- طبنجة وعدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزتهما (6 كيلو جرامات لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش- طبنجة صوت - 2 ميزان حساس- 2 سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.