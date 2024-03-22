5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن عملات أجنبية فى 15 يومًا

تتواصل وتيرة التنازل عن العملات الأجنبية في مصر من حائزيها، منذ قرار تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق قبل 15 يومًا، ما رسَّخ استقرار سوق النقد، وأنهى عمل السوق الموازية.

وتشهد شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية إقبالًا على التنازل عن الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، ما عزز تعافي الجنيه المصري.

ووفق تصريحات، نجحت شركتا الصرافة التابعتان للبنك الأهلى المصري "الأهلي للصرافة"، وبنك مصر"شركة مصر للصرافة"، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري منذ تحديد سعر الصرف في 6 مارس "15 يومًا" تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه.

وقال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس "الأهلي للصرافة"، في تصريحات صحفية، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 2 مليار و863 مليون جنيه.

257 مليون جنيه حصيلة تنازلات أمس

وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 257 مليون جنيه، منوهًا بأن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات: "الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والعملة الأوروبية اليورو"، والباقي من عملات أقل تداولًا.

وأكد رئيس شركة "الأهلي للصرافة" أن هناك إقبالًا شديدًا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد للدولار يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

في السياق ذاته، كشف عادل فوزي، رئيس شركة "مصر للصرافة"، عن أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري تجاوزت ما قيمته 2 مليار و100 مليون جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس، وذلك من خلال 71 فرعًا تتواجد في أنحاء الجمهورية.

وأوضح "فوزي" أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65%، يليه العملة الأوروبية "اليورو" بنسبة 18%، ثم الريال السعودي بنسبة 14%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وأكد أن هناك إقبالًا شديدًا من المتعاملين لبيع العملات الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار فى مصر

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في بنك مصر سجَّل في نهاية تعاملات الأسبوع 46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجَّل 46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع.

ووافق صندوق النقد الدولي، قبل أيام، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار.

كما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن عزمها على تقديم أكثر من 6 مليارات دولار إلى مصر على مدى 3 سنوات.