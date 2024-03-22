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مصر

تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي 2024.. وشروط التقديم وطرق الاستعلام

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

يبحث ملايين عن تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي 2024 عبر المنصات الإلكترونية وذلك لرغبة الشباب في تخصيص وحدة سكنية مدعمة من الدولة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين التي دعها إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحدودي ومتوسطي الدخل.

تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي 2024 من خلال موقع الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتقديم طلب للحصول على شقة سكنية في كافة محافظات الجمهورية والتي تطرحها الدولة بأنظمة سداد ميسرة تتناسب مع كافة المواطنين تصل إلى 20 سنة وذلك وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار المشروع المتقدم له.
  • تحديد المحافظة الراغب في الحصول على شقة فيها.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن المواطنين الراغب في تخصص وحدة سكنية له بدقة.
  • تحميل كافة الوراق المطلوبة والتي تدل على استيفاء الشروط.
  • إدخال وسيلة تواصل (رقم هاتف محمول، بريد إلكتروني).
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.

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شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتي تتلخص فيما يلي:-

  • أن يكون المتقدم للحصول على شقق سكنية مصري الجنسية.
  • ألا يتعدى عمر المتقدم للحصول على وحدات الإسكان 50 سنة.
  • ألا يتجاوز قيمة الدخل الشهري 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للمتزوج.
  • عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.
  • سداد مقدم الحجز في أحد مكاتب هيئة البريد المصري.
  • عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطة أرض للمتقدم أو لأسرته في المدن الجديدة.
  • التقديم على شقق في محافظة الإقامة أو العمل فقط.
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الإسكان: 22 أبريل.. بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة

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طرق الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

هناك عدة طرق للاستعلام عن طلبات تخصيص وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والتي تتلخص فيما يلي:-

 1 - موقع الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2 - الاتصال على رقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

3 - الاتصال على رقم 090071117 من أي خط أرضي.

4 - إرسال رسالة نصية على الرقم القومي لصاحبه إلى 1124 بقيمة 3 جنيهات.

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