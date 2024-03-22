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مصر

أسعار البنزين الجديدة فى مصر.. وموعد تطبيقها وفقًا لقرار لجنة التسعير

البنزين
البنزين

أسعار البنزين الجديدة في مصر من أكثر الكلمات البحثية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب قرار لجنة تسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بتحريك سعر السولار والبنزين بجميع أنواعه تماشيا مع الأسعار العالمية التي تشهد عدة ارتفاعات خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث الجارية في البحر الأحمر.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول خلال الساعات القليلة الماضية لبحث أسعار بيع المنتجات البترولية وأصدرت قرار برفع أسعار البنزين الجديدة في مصر، وذلك لتقليل الفجوة بين أسعار المنتجات البترولية المحلية والعالمية، حيث جاءت الأسعار الجديدة كما يلي:-

  • لتر البنزين 95 بلغ سعره نحو 13.50 جنيه.
  • لتر البنزين 92 بلغ سعره نحو 12.50 جنيه.
  • لتر البنزين 80 بلغ سعره نحو 11 جنيها.
  • لتر السولار بلغ سعره نحو 10 جنيهات.
  • غاز تموين السيارات بلغ سعره محو 6.50 جنيه/ م3
  • البوتانجاز 100 جنيه/ اسطوانة.

يذكر أن قرار تحريك سعر المواد البترولية جاء بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة تكلفة المنتجات البترولية، وارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي تم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، ما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.

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موعد تطبيق أسعار منتجات البترول الجديدة 

تطبق أسعار البنزين الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، وحتى يونيو المقبل، موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول لتحديد أسعار الوقود للربع الثاني من العام الجاري 2024.

وتعتمد لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول في مصر على عدة عوامل في هيكلة المنتجات البترولية منها سعر صرف الجنيه في كافة البنوك المصرية وتكاليف النقل والشحن وأسعار منتجات البترول عالميا، حيث شهدت الثلاثة عوامل تغييرات  جذرية خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى اتجاه لزيادة أسعار الوقود لتقليص حجم الضغط على موزانة الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية.

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