الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استطلاع: الشباب الأمريكى أكثر انتقادا لإسرائيل مقارنة بغيرهم

مظاهرات في واشنطن
مظاهرات في واشنطن

أظهر استطلاع للرأي أن الأمريكيين الشباب أكثر انتقادا من غيرهم من المواطنين للحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، وسط انقسام الرأي العام الأمريكي بشكل عام حول طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الأزمة.

ورغم الجدل المثير للانقسام حول الحرب والنقاشات المكثفة في واشنطن حول كيفية تأثيرها على فرص إعادة انتخاب بايدن، وجد الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث أيضا أن العديد من الأميريكيين لا يتابعون الأمر من كثب أو يولونه أهمية كبيرة، وأن 40% قالوا إنهم غير متأكدين مما إذا كان بايدن يحقق التوازن الصحيح.

ومن بين الأمريكيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، قال 46% من الذين شملهم الاستطلاع إن الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل ردها على هجوم 7 أكتوبر غير مقبولة، بينما قال 21% فقط إنها مقبولة، وأجاب الباقون أنهم غير متأكدين.

وتباينت آراء الشباب تقريبا عن الأمريكيين الأكبر سنا، اذ أيد 53% من الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق الرد الإسرائيلي ووصفه 29% منهم بأنه غير مقبول.

ويعد بايدن (81 عاما) نفسه من أشد المؤيدين لإسرائيل وقد دافع بقوة عن حقها في الرد على هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس.

ورغم الدعم العسكري والدبلوماسي الذي يقدمه بايدن لإسرائيل، إلا أنه انتقد أيضا قادتها لعدم بذلهم الجهد الكافي لحماية المدنيين في قطاع غزة الذي تحكمه حماس.

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استطلاع: الشباب الأمريكى أكثر انتقادا لإسرائيل مقارنة بغيرهم

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