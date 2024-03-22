الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

السعودية تهزم طاجيكستان وتواصل التقدم فى تصفيات كأس العالم 2026

منتخب السعودية
منتخب السعودية

عزز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة السابعة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا وكأس أسيا 2027 في المملكة،  عقب فوزه على ضيفه منتخب طاجيكستان 1 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات.

 

وسجل سالم الدوسري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 للمنتخب السعودي.

 

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن منتخب طاجيكستان صاحب المركز الثاني.

 

على الجانب الأخر، يحتل منتخب الأردن المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف خلف طاجيكستان، فيما يتذيل منتخب باكستان الترتيب بدون رصيد من النقاط.

 

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب المنتخب السعودي، الذي حاول منذ البداية فك شفرة دفاع منافسه وتسجيل هدف مبكر في شباكه.

 

على الجانب الأخر، لجاء المنتخب الطاجيكي للدفاع، مع شن بعض الهجمات المرتدة من حين إلى آخر على محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي.

 

ودفع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، بالثنائي عبد الرحمن غريب وصالح الشهري في خط الهجوم، وعلى الأطراف، تواجد سالم الدوسري على الجهة اليسرى، وسعود عبد الحميد على الجهة اليمنى.

 

وفي الدقيقة 23 سجل سالم الدوسري هدف المباراة الوحيد، بعدما تسلم الكرة من الطرف الأيسر، وانطلق في عمق دفاع منتخب طاجيكستان، ليسدد كرة أرضية خدعت حارس مرمى المنتخب الضيف روستام ياتيموف لتسكن شباكه.

 

وبعد الهدف بات المنتخب السعودي مستحوذا بشكل شبه كامل على المباراة، وتألق هجومه وصنع العديد من الفرص، لكن ياتيموف ودفاع منتخب بلاده، بالإضافة إلى عدم الإنهاء بشكل صحيح، حالوا دون تسجيل الهدف الثاني.

 

على الجانب الأخر، تصدى العويس للعديد من المحاولات من جانب منتخب طاجيكستان، لينجح فريقه في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف نظيف.

 

وفي الشوط الثاني، تحرك المنتخب السعودي مجددا، من أجل إضافة هدف ثان في شباك ياتيموف الذي زاد عن مرماه.

 

على الجانب الأخر، لم يشكل هجوم منتخب طاجيكستان أي خطورة على مرمى العويس، حيث تألق الدفاع بقيادة علي البليهي في إبعاد الهجمات الخطيرة.

 

ونجح المنتخب السعودي في الحفاظ على تقدمه في النتيجة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوزه 1 / صفر.

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