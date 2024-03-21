الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رئيس هيئة ستاد القاهرة: جاهزون لاستضافة لقاء تونس وكرواتيا

استاد القاهرة
استاد القاهرة

قال وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، إن الاستاد جاهز لاستقبال مباراة تونس وكرواتيا المقرر لها السبت المقبل في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وأضاف "عبدالوهاب" أن هناك استعدادات مكثفة من هيئة الاستاد لخروج المباراة بشكل يليق بها، مؤكدًا أن هناك إقبالا من الجماهير لحضور اللقاء نظرًا لأهميته في ظل وجود نجوم كبيرة في كلا المنتخبين، متمنيًا وصول منتخب الفراعنة إلى المباراة النهائية ومن ثم التتويج بالبطولة التي تحتضنها مصر للمرة الأولى.

موعد مباراة منتخب مصر ونيوزايلندا بكأس العاصمة الإدارية 

ويواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا في العاشرة مساء غدٍ على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب نيوزيلندا الطاقم الأبيض بالكامل.

حضر الاجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ووليد بدر مدير إداري منتخب مصر وحمادة زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة، وناصر فراج مدير إدارة المسابقات ومينا سامح إداري المنتخب.

وتعد البطولة الدولية الودية، المقرر انطلاقها خلال الساعات القليلة المقبلة، هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، بعدما تولوه المسئولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تم إقالته من منصبه، على هامش توديع الفريق منافسات "كان 2023"، الأخيرة مبكرا وتحديدا أمام منتخب الكونغو الديمقراطية من دور الـ16.

قائمة منتخب مصر لأجندة مارس الدولية وبطولة كأس العاصمة

حراسة المرمى.. محمد عواد ومحمد أبو جبل، والمهدي سليمان ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق، ومحمد حمدي ومحمد شكري، وأحمد حجازي ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي، وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحي، وعمر مرموش ومصطفى محمد، وأحمد عاطف ومحمد شريف.

استاد القاهرة عاصمة مصر كأس عاصمة مصر الفراعنة وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة وليد العطار

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