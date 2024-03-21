الخميس 21 مارس 2024
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مصر

الخشت يتباحث حول سبل تجسير الفجوة بين المذاهب الإسلامية مع الشيخ العيسى الأمين

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة والشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى

استقبل  الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين ورابطة الجامعات الإسلامية، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع خاص ضمن فعاليات المؤتمر الدولي "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، والذي عقد بمكة المكرمة تحت رعاية خادمم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تجسير الفجوة بين المذاهب الإسلامية في إطار من الحفاظ على التنوع والهوية مع بناء جسور التواصل تحت مظلة الإسلام الواحد الذي يضم كافة المسلمين تحت سمائه الجامعة، وإزاحة العوائق التي تقف أمام بناء هذه الجسور، وتمهيد الأرض أولا قبل البناء، مع إعادة بناء فهم جديد للعلاقة بين المذاهب الإسلامية في ضوء الكتاب الكريم، وما ثبت يقينا فقط من السنة المتواترة المبينة.

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وفي سياق آخر أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن أن مجلة البحوث المتقدمة (JAR) حققت عددًا كبيرًا من النجاحات على مستوى العالم وأصبحت واحدة من أبرز المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو في تخصصها على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع الناشر البريطاني السيفير.

وأكد الدكتور محمد الخشت أن نجاحات المجلة العلمية ساهمت في إضافة مصدر جديد للدخل الأجنبي للجامعة، حيث حققت المجلة عائدًا ماديًا عام 2022 ما يقرب من 54 ألف دولار، فيما حققت عائدًا في 2023 نحو 85 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للجامعة على المستوى العلمي والبحثي وعلى المستوى الاقتصادي بالعملات الأجنبية.

وقال الدكتور الخشت إن ما حققته مجلة (JAR) وحدها من الحصيلة الدولارية رافد جديد للجامعة نتيجة نجاح المجلات العلمية التي نجحت جامعة القاهرة في استحداثها وتطويرها آخر 7 سنوات، مشيرًا إلى أنه بجانب أن المجلات تمثل أهمية كبيرة للنشر العلمي الدولي وتقدم الجامعة في التصنفيات الدولية المختلفة هي أيضًا مصدر دخل بالعملات الأجنبية يمكن زيادتها خلال الفترة المقبلة

رئيس جامعة القاهرة الخشت علماء المسلمين المذاهب الإسلامية تجسير الفجوة

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