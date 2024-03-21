الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، اليوم الخميس أن قواتهما اعتقلت أكثر من 600 شخص حتى الآن، في العملية التي جرت في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بحسب “سي إن إن”.

وزعمت الأجهزة الإسرائيلية أن القوات عثرت على عدد من الأسلحة والوثائق الاستخبارية واعتقلت أشخاصا بينهم مسئولون كبار في حماس والجهاد الإسلامي. 

ونفت حماس مرارًا وتكرارًا استخدام المستشفيات كقواعد لنشاطها، وقالت وزارة الصحة في غزة إن آلاف الفلسطينيين لجأوا إلى الشفاء قبل بدء العملية.

آخر الأوضاع بشأن وقف إطلاق النار في غزة 

 

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اتفاق عربى أمريكى على تحديد خطوات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية فى غزة

في هذه الأثناء، يتواجد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط لمناقشة المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وقال إن الاتفاق "يقترب".

واجتمع وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن مع وزراء الخارجية العرب في مصر الخميس، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل الجمعة. 

الإحتلال الإسرائيلي غزة القوات الأمريكية إسرائيل مستشفى الشفاء

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