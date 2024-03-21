الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد فهمي لـ"حبر سرى": كان عندى مرض فى القلب من العصبية وخضعت لعملية جراحية

أحمد فهمى
أحمد فهمى

كشف الفنان أحمد فهمي، عن تعرضه لإصابة بمرض في القلب خلال عام 2016 وخضع لعملية جراحية وتعافى، قائلا: "أنا بخاف على وزني وبظبط أكلي وبحب الحلويات وفي عام 2016 خلال موسم رمضان حسيت أن وزني زاد شوية ورحت للدكتور، فطلب مني فحوصات".

وأضاف أحمد فهمي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه اكتشف بعد الفحوصات أن عنده تعب في القلب والدكتور وجه له أسئلة ولكن قال له أن يلعب كرة ويروح الجيم وراح لدكتور ثاني من إنجلترا وعمل فحوصات تاني وتأكد من الإصابة.

وتابع: "كان في عندي صمام مترالي مسئول عن ضخ الدم من القلب للجسم وأنا كان عندي من العصبية أحد الصمامات بيفوت، فبيحصل ارتجاع في القلب واتخضيت على نفسي وعملت عملية وقتها".

أحمد فهمي حبر سري عملية جراحية القلب القاهرة والناس

الأكثر قراءة

عاجل.. حرب غزة.. إلغاء اجتماعى مجلس الحرب والمجلس الوزارى المصغر بشكل مفاجئ

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

عاجل.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة