أحمد فهمي لـ"حبر سرى": كان عندى مرض فى القلب من العصبية وخضعت لعملية جراحية

كشف الفنان أحمد فهمي، عن تعرضه لإصابة بمرض في القلب خلال عام 2016 وخضع لعملية جراحية وتعافى، قائلا: "أنا بخاف على وزني وبظبط أكلي وبحب الحلويات وفي عام 2016 خلال موسم رمضان حسيت أن وزني زاد شوية ورحت للدكتور، فطلب مني فحوصات".

وأضاف أحمد فهمي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه اكتشف بعد الفحوصات أن عنده تعب في القلب والدكتور وجه له أسئلة ولكن قال له أن يلعب كرة ويروح الجيم وراح لدكتور ثاني من إنجلترا وعمل فحوصات تاني وتأكد من الإصابة.

وتابع: "كان في عندي صمام مترالي مسئول عن ضخ الدم من القلب للجسم وأنا كان عندي من العصبية أحد الصمامات بيفوت، فبيحصل ارتجاع في القلب واتخضيت على نفسي وعملت عملية وقتها".