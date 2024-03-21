مسلسل المعلم الحلقة 11.. المعلم شداد ينتقم من مصطفى شعبان بسبب ابنته "ملك"

مسلسلات رمضان 2024..

انتهت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 10 بطولة النجم مصطفى شعبان، والتي شاهدها الجمهور مساء أمس الأربعاء، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، عند مشهد مثير وشهدت خلالها العديد من الأحداث، أبرزها، تخطيط الفنان أحمد بدير، لقتل مصطفى شعبان بعدما كشف وقوع ابنته "الدكتورة ملك" في حبه من طرف واحد.

ويسعى أحمد بدير ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 11 في الانتقام من مصطفى شعبان، بعد أن شاهد ابنته وهي أمام محل "شعبان" لتقدم له هدية شكر نظير ما أنقذها من الموت.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 11

شهدت الحلقة السابقة وقوع ملك ابنة "المعلم شداد" في حب "المعلم" مصطفى شعبان، بعد أن أنقذها من الموت خلال أحداث المسلسل السابقة.

وتصاعدت أحداث المسلسل، إذ شهدت الحلقة 10، والتي عُرضت أمس على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ذهاب "ملك" ابنة "أحمد بدير" إلى محلّ مصطفى شعبان، لتشكره بعدما أنقذها، حامله له هدية بيدها، حيثُ تتفاجأ بوجود "دهب" التي تقوم بدورها الفنانة هاجر أحمد،

ملك ظهرت ضمن أحداث المسلسل، وهي تتحدث في الهاتف، بينما يحتسي شعبان الشاي، شاهد لافتة محل والدها "المعلم شداد" وهي على وشك السقوط على رأسها وبدأت تهتز، وقفز شعبان بين أقفاص السمك وحمل ابنته إلى داخل المحل، والتي تُخبرها بأن "المعلم" في السويس، وطلبت "ملك" رقم المعلم، إلا أنَّ "دهب" رفضت، ويأتي والدها "المعلم شداد" ويقول: "اللي مخبيه قلبك، عنيك فضحته يابنت المعلم شداد"، وطلب منها أن تذهب إلى البيت وسيكملا حديثهما.

وكان مصطفى شعبان وملك سقطا الاثنين داخل محل المعلم شداد، ثم سقطت اللافتة على الأرض، وسط تجمهور تجار السمك في السوق، ونظرت له نظرة إعجاب، وقالت له أن اللافتة كانت ستقع عليها لولا أن شعبان أنقذها، وحاول المعلم شداد إعطائه بعض النقود إلا أنه رد عليه: "لو روح بنتك تسوى عندك شوية الفلوس دي فأنا الروح اللي خلقها ربنا متسواش عندي فلوس الدنيا".

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 11، العديد من الأحداث المثيرة، وتكشف قصة حب "ملك" ابنة "المعلم شداد" لمصطفى شعبان، وما يدور بينهما خلال أحداث المسلسل.

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 11

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 11 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به على مدار الحلقات.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.