الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصدر دبلوماسى: المحادثات بين إسرائيل وحماس تتقدم بشكل إيجابى

غزة
غزة

قال مصدر دبلوماسي مطلع، اليوم الخميس، إن المحادثات التي تهدف إلى إطلاق سراح المحتجزين من أجل وقف إطلاق النار في غزة  "تتقدم بشكل إيجابي"- ومع ذلك، لا تزال هناك "الكثير من الخلافات"، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وأضاف لم يسلط الدبلوماسي الضوء على الخلافات لكنه شكك في اقتراب الجانبين من التوصل إلى اتفاق، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، إن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق وإن "الفجوات تضيق".

وانعكس التقدم البطيء في المحادثات بشكل أكبر بعد أن غادر مدير الموساد ديفيد بارنيا الدوحة بعد يوم واحد فقط من المحادثات غير المباشرة يوم الاثنين.

وقال مسئولون قطريون هذا الأسبوع، إن فرقا فنية إسرائيلية تتواجد الآن في قطر في محاولة للتوصل إلى تفاصيل الصفقة.

قريبون من التوصل إلى اتفاق 

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وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يوم الثلاثاء، "لا أعتقد أننا في هذه اللحظة حيث يمكننا القول إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق، ما زال من السابق لأوانه الإعلان عن أي نجاحات".

وأضاف أنه ليس من الواضح ما هي الخلافات التي لا تزال قائمة، لكن أحد أصعب العقبات قد تكون مطالبة حماس بأنه بعد التبادل الأولي للرهائن والأسرى، ستوافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. 

وقالت الحكومة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا إن هذه الشروط غير مقبولة، وأنها لا تزال تعتزم مواصلة القتال ضد حماس حتى النصر الكامل، مشيرا إلى أن العمل بجد مع قطر ومصر وإسرائيل لوضع اقتراح قوي على الطاولة. 

وتابع لقد فعلنا ذلك؛ حماس لن تقبل بذلك. لقد عادوا بطلبات أخرى، مطالب أخرى، وقال بلينكن يوم الأربعاء إن المفاوضين يعملون على ذلك الآن.

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