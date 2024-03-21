عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

كشف عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، عضو اتحاد الغرف التجارية، موعد استقرار الأسعار في السوق وعدم ارتفاعها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن السوق شهدت دورة من الارتباك الفترة الماضية وفق تغيرات سعر الدولار وانتشار السوق السوداء الذي استطاعت الحكومة السيطرة عليه من خلال قرارات البن المركزي.

وأضاف أبو العيون، لـ"الدستور"، أن هذا الأسبوع سيشهد مزيد من الانخفاض وكذلك الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه منذ بداية الأسبوع الأخير من رمضون ستشهد الأسعار حالة من الاستقرار بفعل الدورة الجديدة للسلع المفرج عنها من الموانئ.

وأوضح أنه تم توفير جميع السلع الغذائية، خاصة الاستراتيجية بمعارض أهلاً رمضان، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بأسعار مخفضة وصلت إلى 30% كنوع من الدعم للمواطنين ومسانده المواطن.

أشار إلى أن الأسعار شهدت انخفاضًا بالفعل بعد قرارت البنك المركزي وقرارات إفراج البضائع والتعامل بالسعر الرسمي للدولار سيظهر في السوق خلال أسبوع.

أضاف أبو العيون أن آليات العرض والطلب هى المتحكم الأساسي في السوق وبعد توجهات مجلس الوزراء والقرارات الأخيرة لوزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير السكر وغيرها من السلع الاستراتيجية سيكون هناك مردود إيجابي على استقرار السوق الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن تشهد أي ارتفاعات مرة أخرى في ظل توافر الدولار.

أشار إلى أن حالة الاستقرار ستنطبق على جميع السلع والمنتجات الأخري وليس الغذائية فقط لأن الدولة استطاعات السيطرة على السوق السوداء نهائيًا بتوفير سعر الصرف أقل من السوق الغير رسمي.

أشار إلى أن الاهتمام بالتصنيع المحلي وتقليل الاستيراد والفاتورة الاسترادية لا بد أن يكون منهج متبع خلال الفترة المقبلة لعدم الدخول في تلك الأزمة مرة أخرى.