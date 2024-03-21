الخميس 21 مارس 2024
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اقتصاد

تفاصيل استعداد مصر للاعتماد في مجال إصدار شهادات الكربون كأول دولة أفريقية

هاني الدسوقي ومحررة
هاني الدسوقي ومحررة الدستور

كشف هاني الدسوقي المدير التنفيذي للاعتماد الوطني بوزارة التجارة والصناعة عن أن مصر سوف يتم اعتمادها من الاتحاد الأوروبي في مجال إصدار شهادات الكربون كأول دولة عربية أفريقية يتم اعتمادها في هذا المجال.

وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على هامش لقاء اتحاد الصناعات بوزير التجارة والصناعة وأعضاء هيئات وزارة التجارة، أن هذا الاعتماد خاص بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتقليل الانبعاثات البيئة ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو الحفاظ علي البيئة ووفق توصيات مؤتمر تغيرات المناخ.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم الاعتماد رسميا خلال الفترة من 13 مايو  الي 17 مايو المقبل

وأكد أن هذا الاعتماد هو يعتبر إنجاز لمصر ضمن خطواتها في الحفاظ على البيئة وسعيها التام في تقليل الآثار السلبية لتغيرات المناخ.

وتقوم مصر بدور فعال في مواجهه التغيرات المناخية علي جميع الأصعدة وتقدم كافة السبل المتاحه لتقليل الاثار السلبية له.

المناخ تغيرات المناخ وزارة التجارة شهادات الكربون وزارة التجارة والصناعة عربية افريقة

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