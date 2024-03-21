منتخب كرواتيا يصل القاهرة اليوم للمشاركة فى بطولة كأس عاصمة مصر

تصل القاهرة اليوم الخميس، بعثة منتخب كرواتيا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس "عاصمة مصر"، حيث تعد آخر بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، بعد وصول منتخبي تونس ونيوزيلندا.

ويفتتح منتخب كرواتيا مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر بمواجهة نظيره التونسي، في العاشرة مساء بعد غد السبت، باستاد القاهرة الدولي.

اكتمال القوام الرئيسي لبعثة منتخب تونس

فيما اكتمل عقد بعثة المنتخب التونسي قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر التي ستقام بدءًا من غد وتستمر حتى 26 مارس الجاري.

ووصل اللاعب إلياس سعد لمقر إقامة منتخب تونس، وذلك بعد أن أكمل علاجه في ألمانيا، وسوف ينتظم في المران الأخير مساء اليوم.

الاتحاد الدولى لكرة القدم يعلن انضمام بطولة "عاصمة مصر" الودية لسلسلة "فيفا"

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة «عاصمة مصر» الودية، لتكون ضمن سلسلة فيفا في الأجندة الدولية خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري.

وأضاف "فيفا"، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلسلة التجريبية خلال عام 2024 التي تتصدرها بطولة عاصمة مصر، ستكون النموذج لاعتماد السلسلة بشكل موسع خلال الأعوام المقبلة.

وقال فيفا: "تم توسيع النسخة التجريبية لهذا العام لتشمل أربعة منتخبات إضافية، هي كرواتيا، مصر، تونس ونيوزيلندا، للمنافسة في القاهرة في الفترة 22-26 مارس".

وأضاف البيان: "نسعى لتسهيل مهام سلسلة فيفا للترويج لمباريات أكبر بين فرق من مختلف القارات، والتي بخلاف ذلك ليست لديها فرص منتظمة للعب مباريات ودية عبر القارات".

وأوضح أن السلسلة تقام في الجزائر، أذربيجان والمملكة العربية السعودية (بطولتان)، بالإضافة إلى سريلانكا في عام 2024، قبل انضمام مصر كمستضيف خامس للسلسلة.

وسيستهل منتخب مصر مشواره في الدورة الودية الرباعية التي تحمل اسم (كأس العاصمة الإدارية) بمواجهة منتخب نيوزيلندا في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة.

وستقام المباراة على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، ويتسع لنحو 90 ألف متفرج.