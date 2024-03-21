الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة

آرشيفية
آرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطلين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات في منطقة الشرابية.

البداية بتلقي إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بضبط عاطلين ولهما معلومات جنائية ومسجل خطر، مستقلين سيارة قيادة وملك الأول المتهم حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بمنطقة الشرابية، وبحوزتهما كمية من الأستروكس المخدر وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي 4 آلاف جنيه، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة السجن المشدد منطقة الشرابية

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