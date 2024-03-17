الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط شحنة مخدرات بحوزة تشكيل عصابى فى دمياط

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالداخلية، اليوم، من ضبط شحنة مخدرات يروجها تشكيل عصابي في دمياط.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط، قيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذين من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات وكمية من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرامًا وكمية لمخدر الهيروين وبندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات وميزان حساس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ700 ألف جنيه تقريبًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

دمياط تشكيل عصابي شحنة مخدرات الداخلية مخدر الحشيش ميزان حساس

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