سامح السيد: تعاون مع القطاع الخاص في تطوير محفظة أراضي مصر الجديدة

قال الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن تطوير محفظة الأراضي المملوكة للشركة عبر التعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يعد تحقيق الاستفادة القصوى من محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أمرًا حيويًا لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية.

أشار إلى أنه تم العمل على تحليل شامل لمحفظة الأراضي المملوكة، مع تحديد الأراضي ذات القيمة المضافة العالية وتحديد الاستخدامات المثلى لكل منها.

وأوضح أنه تم وضع استراتيجية تطويرية شاملة تستند إلى تحليل الأراضي، مع تحديد الأولويات والأهداف الرئيسية لتطوير واستغلال هذه الأراضي.

أكد السيد مراجعة الاستخدامات الحالية للأراضي وتحسينها، بالإضافة إلى استكشاف فرص تحسين العوائد المالية من تلك الأراضي.

تابع أنه تم العمل على تنمية الأراضي الشاغرة بما يتناسب مع احتياجات السوق واستراتيجيات النمو المستقبلية للشركات التابعة.

استطرد أنه تم استكشاف إمكانية إقامة شراكات استراتيجية مع جهات خارجية لتطوير واستغلال الأراضي بشكل أكثر كفاءة، وكذلك استغلال فرص الاستثمار المشترك لتحقيق عوائد مالية أفضل.

تابع العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه تعتبر مشاركة شركات قطاع الأعمال العام مع المطورين من القطاع الخاص في مشروعات استثمار عقاري خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين وتحقيق الفوائد المتبادلة، ويهدف هذا التقرير إلى استعراض الآثار الإيجابية لمثل هذه الشراكات.

وأكد أنه تسهم مشاركة شركات قطاع الأعمال العام مع المطورين الخاصين في تعزيز التنمية العقارية من خلال استغلال الخبرات والموارد المتاحة لدى كل جهة لتحقيق مشروعات عقارية مبتكرة وجذابة.

وأوضح أنه تعمل هذه الشراكات على تحسين جودة المشاريع العقارية وضمان استدامتها من خلال تبادل المعرفة والممارسات الجيدة بين القطاعين.