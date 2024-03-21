إنشاء 41 موقفًا وسوقًا نموذجية جديدة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه جارٍ تنفيذ عدد 9 مشروعات خدمية (أسواق حضارية، مواقف نموذجية)، بقيمة استثمارية تقارب 86 مليون جنيه بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024.

وأوضح المحافظ، في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم إنشاء موقف نموذجي ومتكامل متعدد الطوابق على مساحة فدانين بطريق شبين الكوم - قويسنا – بجوار كوبري المنوفية العلوي، كما أنه جارٍ إنشاء موقف وسوق نموذجية على مساحة تزيد عن 2000 م بمقر مجزر بركة السبع القديم، وسوق حضارية متعدد الطوابق (مول تجاري) بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء على مساحة 300 م، واستكمال إنشاء السوق الحضارية بمدينة سرس الليان، وجارٍإنشاء وتطوير السوق الحضارية بمنطقة كفر زلابية بمدينة أشمون، وإنشاء باكيات لعمل سوق حضارية بشارع إسكاروس البحري من مزلقان العبور بطريق شبراباص وسوق حضارية أخرى بنطاق حي غرب شبين الكوم، بالإضافة إلى إقامة سوق حضارية بشارع أحمد عرابي خلف الجمعية التعاونية بمركز تلا.



وأضاف أنه فيما يخص مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق قرى مركزي أشمون والشهداء بلغ 11 موقف سيارات و21 سوقًا حضارية؛ للنهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.



وأشار إلى أن الهدف من إنشاء تلك المشروعات يأتي في إطار حرص الدولة على القضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة، لافتًا إلى حرصه على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المراكز والمدن لتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لإحداث نقلة حضارية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقًا لرؤية مصر 2030.