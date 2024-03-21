بينها "عرفت الهوي".. أمسيات وسهرات رمضانية تنظمها قطاعات الثقافة

“عرفت الهوي”، واحدة من أمسيات وسهرات رمضانية، تنظمها وزارة الثقافة عبر قطاعاتها المتعددة، ويشهدها اليوم الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان، ونستعرضها لكم في هذا التقرير.

أمسية عرفت الهوي بالمسرح القومي

فضمن أمسيات وسهرات رمضانية، تستقبل خشبة المسرح القومي بالعتبة، في التاسعة والنصف مساء، أمسية “عرفت الهوي”، من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان دكتور أيمن الشيوي، وهى ضمن مجموعة من الأمسيات الدينية التى تقدمها الفرقة خلال شهر رمضان.

وتتضمن الأمسية مجموعة من الأشعار في العشق الإلهي من قصائد رابعة العدوية وابن الفارض والحلاج والسهروردي وغيرهم إلى جانب جزء من قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي بالإضافة لقصائد معاصرة لأحمد بخيت وعمرو فرج لطيف.

أمسية "عرفت الهوى" ألحان وغناء محمد عزت، غناء وعد وملكة ماهر، مع تسعة من العازفين، ديكور مي كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد ممدوح وعبده فضل، مساعد مخرج ياسمين أحمد، فكرة وإعداد وإخراج خالد عبدالسلام.

"القومية للفنون الشعبية" و"السيرك القومى" فى الليلة الرابعة لــ "هل هلالك"

وفي الثامنة والنصف مساء، وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، تنطلق الليلة الرابعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة دكتورة عبير السمرى، بالإضافة إلى باقة متنوعة من فقرات السيرك القومى بقيادة الفنان وليد طه.



كما يشارك البيت الفنى للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة 15 ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

حفل للمنشد ربيع

وفي التاسعة مساء، تستقبل خشبة مسرح المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، حفل للإنشاد الديني والذي يحييه الشيخ ربيع زين محمود، وفرقته، وتتضمن باقة من الإنشاد والمدائح النبوية.

كما ينظم مركز الحريه للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في التاسعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون “كلام في السيما”، مع المخرج السينمائي أشرف فايق بعنوان ذكري ميلاد مخرج الروائع حسن الإمام وذلك بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

كما يفتتح بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية أيضا، في الثامنة والنصف مساء، معرض للخط العربي بعنوان “الخط يبقي”، ويفتتحه الفنان خضير البورسعيدي، وذلك بقاعة الأخوين وانلي، ويستمر المعرض حتي 4 أبريل 2024.

مجلس ذكر الحضرة المصرية في ليلة رمضانية بقبة الغوري

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، يستقبل مركز الابداع الفني بقبة الغوري في التاسعة مساء، حفل جديد لفرقة الحضرة المصرية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني الذي يقدمه قطاع صندوق التنمية الثقافية

ينقسم عرض “الحضرة” إلى قسمين، القسم الأول عبارة عن إنشاد ديني لمدائح نبوية وقصائد في الحب الإلهي، وتتنوع الكلمات والألحان التي تؤديها الفرقة بين الأصيل الذي يُنشأ من الأساس بواسطة بعض أعضاء الفرقة، وبين المستعار الذي يؤخذ عن الساحات والجوامع من قصائد كبار الصوفيين، أما القسم الثاني مجلس للذكر الجماعي، يذكر فيه أعضاء المجموعة الله جهرًا بأسمائه الحسنى المفردة، وكذلك بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، في هيئة خاشعة، ويعد هذا القسم استنساخًا كاملًا للطقس الديني الذي يمارسه المتصوفة في الساحات والمساجد في شتى الطرق الصوفية المصرية.

في سياق متصل، يستقبل بيت السحيمي بشارع المعز، في التاسعة مساء، حفل للإنشاد الديني والذي تحييه فرقة “الحور”، يتضمن مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية.

أهل الخطوة بمركز جمال عبد الناصر الثقافي

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، اليوم الخميس، يقدم مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، العرض المسرحي الغنائي "أهل الخطوة"، من تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين وإخراج محمد نجلة.

"أهل الخطوة" هو عرض غنائي من الحكي الصوفي، يدور علي لسان شخصيات معاصرة ومواقفهم الحياتية والتحديات التي يواجهونها والطرق التي يستطيعون من خلالها مواجهتها والتغلب عليها فيما يشبه المعجزات التي تحدث بشكل فطري وعفوى، يتخلل العرض القاء لمجموعة نصوص لمحيي الدين بن عربي.