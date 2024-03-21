"الشعب الجمهورى" يبحث دور المرأة فى التنمية الاقتصادية

عقد حزب الشعب الجمهوري، مساء أمس صالونه الثقافي، تحت عنوان "دور المرأة في التنمية الاقتصادية"، وذلك بحضور عدد من القيادات النسائية بمختلف الأحزاب والتيارات السياسية، وذلك بمقر الأمانة المركزية بالقاهرة الجديدة.

وناقش الصالون التحديات الرئيسية التي تواجه المرأة وتحد من دورها في عملية التنمية الاقتصادية، مثل "ظروف المرأة المعيلة- صعوبة تسويق المنتجات الخاصة بها- الأمية الثقافية والتكنولوجية- جهات التمويل".

كما تمت مناقشة عدد من الحلول لمعالجة تلك التحديات مثل تدريب المرأة ورفع كفاءتها التكنولوجية، وتوعيتها بمصادر التمويل وفرص التسويق، فضلًا عن فتح خطوط إنتاج لها مع القطاع الخاص "المصانع"، بالإضافة إلى طرح آليات لتعزيز التشريعات الميسرة لتمكين المرأة اقتصاديًا.

من جانبهن، فقد أشادت المشاركات بالصالون، وأكدن على أنه أتاح المجال للحوار وتبادل الأفكار، بما يسهم في وضع آليات عملية لتفعيل إسهام المرأة في مسيرة التنمية.

يشار إلى أن الصالون قد أدارته النائبة أمل عصفور أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، بينما حضر من حزب الشعب الجمهوري، كل من؛ النائبة آمال عبدالحميد، أمين أمانة المرأة المركزية، النائبة ألفت المزلاوي- النائبة ياسمين أبوطالب والنائبة هناء أنيس والنائبة نانسي نعيم" الأمناء المساعدات لأمانة المرأة المركزية، والنائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، الدكتورة ولاء هرماس أمين أمانة التقييم والمتابعة المركزية، وفاتن الفقي وكيل اللجنة الإعلامية بالأمانة المركزية للتنظيم، والدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم، وعدد من أعضاء الأمانة المركزية بالحزب.

يأتي هذا الصالون في إطار اهتمام الشعب الجمهوري، بدور المرأة في قيادة العملية التنموية والمشاركة في صنع القرارات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، وإيمانًا بما تسعى إليه الدولة المصرية، نحو تعزيز مكانة المرأة والارتقاء بدورها، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة