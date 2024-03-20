"الأرصاد": طقس مائل للحرارة غدًا والقاهرة تسجل 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

واستعرض برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 26 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة العظمى على الإسكندرية 20 درجة مئوية والصغرى 13 درجة.