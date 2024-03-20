برلمانى: مصر رسخت مفاهيم حقوق الإنسان لنزلاء مراكز الإصلاح فى أفضل صورها

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر رسخت مفاهيم الحفاظ على حقوق الإنسان في التعامل مع النزلاء داخل مختلف مراكز الإصلاح فى أرفع صورها، موجهًا التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفة خاصة على ما تقوم به من جهود كبيرة وناجحة فى تطوير وتحديث جميع مراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير جميع الإمكانيات والرعاية الشاملة والاجتماعية والصحية لجميع المسجونين.

وأشاد "رضوان" في بيان له أصدره اليوم بالنفي الواضح والحاسم الصادر من مصدر أمني والذي نفى فيه صحة ما تم تداوله عبر وسائل إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة المعاملة.

وأكد أن مثل هذه الشائعات والأكاذيب التي تبثها الوسائل الإعلامية لقوى الشر والإرهاب والظلام تؤكد أن مصر لا تزال مستهدفة من مثل هذه الجماعات الإرهابية.



وأعلن النائب طارق رضوان عن اتفاقه التام مع تأكيد المصدر أن مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها كل الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن ما تم بثه من جماعة الإخوان الإرهابية يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.