محافظ الغربية ومفتى الديار المصرية يؤديان صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأحمدى بطنطا

أدى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، وفضيلة الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية ورئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة العشاء والتراويح برحاب مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، وذلك احتفالًا بذكرى العاشر من رمضان، بحضور اللواء أ.ح دكتور محمد الهمشري نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية سابقًا ومستشار الأكاديمية حاليًا، الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لفيف من القيادات القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمحافظة الغربية.

محافظ الغربية: رمضان شهر الانتصارات للمسلمين على مر التاريخ

وأكد محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، أن شهر رمضان يعد شهر الانتصارات للمسلمين على مر التاريخ، ورغم كل التحديات فإن مصر قوية على مر العصور وقادرة على تحقيق التنمية والرخاء لأجل أبنائها.

وقدم محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، التحية لجيش مصر العظيم وقياداته وجنوده البواسل الذي بذل الغالي والنفيس من أجل استرداد ترابنا وكرامتنا وخاصة فى الفترات الماضية.

وتنظم محافظة الغربية برئاسة الدكتور طارق راشد رحمى،اليوم، ليلة احتفالية بذكرى العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا، بالإضافة إلى تكريم عددا من أسر الشهداء.