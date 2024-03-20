الأربعاء 20 مارس 2024
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سياسي

تغيير قواعد تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان على مائدة اقتراحات النواب

عاطف المغاوري
عاطف المغاوري

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح برغبة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن القواعد المعمول بها في تكليفات" الأطباء وأطباء الأسنان، والصيادلة".

 وقال النائب عاطف المغاوري، في اقتراحه، إن تكليفات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة يجب أن تكون من منطلق الحرص على تحقيق الاستقرار العائلي وبيئة العمل الآمنة وصولًا إلى إتاحة الظروف الملائمة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

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وأضاف أن التكليف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة يجب أن يراعي كذلك أمن وسلامة واستقرار مقدم الخدمة مع ارتفاع تكاليف الحياة وخاصة في حالة الاغتراب، مطالًبا بالأخذ بقاعدة التوزيع الجغرافي المعمول به التنسيق الجامعي.

 واقترح عضو مجلس النواب، بأن يكون تكليف العنصر النسائي من الأطباء والأطباء الأسنان والصيادلة  والتمريض والفنيين الصحيين بمحافظاتهم، إذا تعذر أن يكون في المحيط الجغرافي من خلال محافظات مجاورة، بدلًا من الشرط المعمول به  والذي يشترط أن تكون المتزوجة لتقليل الاغتراب وهو ما يدفعهن للجوء إلى عقد القران للاستفادة من هذه القاعدة.

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 يذكر أن النائب عاطف المغاوري، سبق وتقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك بشأن عدم تأهيل مخرج موقف عبود المتجه إلى الأقاليم والمحاذي لترعة الإسماعيلية.

وقال المغاوري، في طلب الإحاطة، إنه على الرغم من انتهاء الأعمال الخاصة بالمحاور والكباري العلوية بالمنطقة المجاورة للموقف، إلا أن مخرج موقف عبود باتجاه الأقاليم غي مؤهل، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على المارة والسيارات والتي تلجأ إلى هذا المخرج وباعتباره الوحيد لخروج مئات السيارات خلال اليوم الواحد، ومما يزيد معاناة المارين بهذا المخرج هو وجود أتربة ومخلفات هدم بالإضافة الأرضية غير المهيأة بالمرة لمرور الدواب وليس السيارات.

النائب عاطف المغاوري اقتراح برغبة تكليف الأطباء تكليف الصيادلة تكليف أطباء الأسنان

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