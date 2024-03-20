الأربعاء 20 مارس 2024
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الإيمان والوحدة: رمضان عبدالمعز يتحدث عن مفاتيح نصر أكتوبر (فيديو)

حرب العاشر من رمضان
حرب العاشر من رمضان

شدد الشيخ رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر الشريف، على أن النصر الذي حققته مصر في حرب أكتوبر عام 1973 كان بفضل الإيمان الراسخ والتوكل على الله.

وأشار "عبد المعز" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُبَث على قناة "dmc"، إلى أن الجنود المصريين كانوا نموذجًا للتقوى والصبر، حيث كانوا يؤدون عباداتهم ويقرأون القرآن الكريم حتى في أوقات الحرب، مما يعكس الروح الإيمانية التي كانت تسود بينهم.

وأكد "عبدالمعز" على أهمية الوحدة والتعاون بين الجنود، مستشهدًا بآيات قرآنية تدعو إلى الثبات والتوحد في سبيل النصر، وأضاف أن الاستعداد الجيد والتدريبات المكثفة، إلى جانب الخداع الاستراتيجي للعدو، كانت عوامل مهمة في تحقيق النصر العظيم الذي توجت به مصر في تلك الحرب التاريخية.

واختتم "عبدالمعز" حديثه بالتأكيد على أن النصر كان بتوفيق من الله وتوكل الجنود عليه.

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