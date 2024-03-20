الأربعاء 20 مارس 2024
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سياسي

برلمانى: نصر العاشر من رمضان فتح الباب أمام التنمية والتعمير

حازم الجندي
حازم الجندي

تقدم النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة البواسل وقادة ورجال الشرطة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، مؤكدًا أن نصر العاشر من رمضان سيظل أعظم وأغلى نصر في تاريخ مصر الحديث.

وأكد النائب حازم الجندي أن انتصار العاشر من رمضان، روح تستلهم منها الأجيال المفهوم الحقيقي للوطنية والتضحية من أجل الوطن، والدفاع بالروح والنفس عن الكرامة والأرض أمام المتربصين بالوطن، لافتًا إلى أن هذا النصر يمثل أسطورة أعادت الأرض بعد هزيمة 67، وتمت استعادة كرامتنا وأرضنا أمام عدو غاشم، ويؤكد أيضًا الصلابة والإرادة المصرية التي مكّنت المصريين من التغلب على أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

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وقال عضو مجلس الشيوخ إن انتصار مصر في العاشر من رمضان، كان بمثابة نقطة فارقة تمامًا بالنسبة لمصر وللمنطقة العربية، حيث تم فرض السلام من جانب مصر من منطلق القوة، فرضتها قوات مسلحة قوية وقادرة، ومن ثم كانت فرض حماية الدولة على الحدود المصرية.


وأوضح الجندي أن نصر العاشر من رمضان فتح الباب أمام المشروعات التنموية على أرض سيناء، وباتت هذه الأرض الغالية التي ارتوت بدماء الشهداء، تشهد حاليًا تنمية وتعميرًا بعد جهود جبارة لدحر الإرهاب، وأصبحت مصدر فخر كبيرًا لمصر والمصريين.


كما قدم النائب حازم الجندى التحية للشهداء الأبرار الذي وهبوا حياتهم ورووا بدمائهم أرض سيناء الطاهرة للدفاع عنها واستعادة كافة أراضيها.  

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ السيسي محمد زكي الانتاج الحربى العاشر من رمضان

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