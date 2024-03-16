النائب حازم الجندى يكتب: صناعة الدراما.. المتحدة لا تتوقف عن الإبهار

استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة أن تحدث نقلة نوعية وطفرة كبيرة في صناعة الدراما، واستطاعت أن تعيد الفن المصري إلى ريادته في المنطقة العربية، إيمانا بقيمة الفن كقوة ناعمة للدولة المصرية، ورأينا على مدار المواسم الماضية كيف نهضت الشركة المتحدة بالدراما وأحدثت نجاحًا كبيرًا في تقديم محتوى متنوع يناسب جميع الأذواق، والأمر ممتد على مدار السنة وليس في الموسم الرمضاني فقط.

وتواصل المتحدة نجاحاتها خلال شهر رمضان المبارك الحالي، بتقديم 20 مسلسلا دراميا يشارك فيها كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى البرامج النوعية المتميزة، حيث تقدم محتوى دراميا وبرامجيا وترفيهيا متميزا للمشاهد المصري والعربي في مختلف أنحاء العالم، راعت فيها التنوع ما بين التاريخي والكوميدي والاجتماعي والشعبي، تناسب جميع الأعمار وتخاطب كل شرائح المجتمع، وهى أعمال تحظى بنسب مشاهدة عالية ليست في مصر فقط ولكن في الوطن العربي كله، وهو ما يدعو للفخر أن يكون لدينا كيان مصري كبير مثل الشركة المتحدة أعاد الريادة للفن والدراما المصرية.

وبجانب ذلك نجحت المتحدة في دعم قطاع كبير من العمالة في مجال صناعة الدراما بمختلف قطاعاتها التي يعمل فيها الآلاف، بجانب منح الفرصة للمواهب الشابة في التمثيل والتصوير والتأليف والإخراج في إثبات جدارتهم وإبراز مواهبهم.

والأمر لم يتوقف عند هذا، بل تقدم المتحدة محتوى متميزا للأطفال خلال شهر رمضان، وتعرض لأول مرة 4 أعمال كارتون جديدة منها "يحيى وكنوز 3" الذي يسعى إلى تعزيز الهوية المصرية لدى الأطفال، وكارتون "نورة"، وكارتون "نور والكوكب السعيد" الذي يقدم بالتعاون مع الأزهر الشريف، وكارتون "سر المسجد" الذي يبحث في عمارة المساجد ويحمل رسائل دينية وتربوية هامة للأطفال، والحقيقة هذه نقلة نوعية كبيرة وتطورا هاما في المجال الدرامي والبرامجي، ويأتي في إطار المسئولية المجتمعية التي تضطلع بها الشركة المتحدة، مما سيسهم في تشكيل وتكوين النشء وتعزيز الوعي لديهم وتثقيفهم وحمايتهم من محاولات الاستقطاب، فضلًا عن دورها في ترسيخ وتعزيز الهوية المصرية.

وفي إطار جهودها الكبيرة لتقديم محتوى يناسب كافة الشرائح المجتمعية والأذواق، حرصت الشركة المتحدة أيضًا على تقديم جرعة دينية وروحانية تناسب طبيعة الشهر الفضيل، حيث تعرض المتحدة خلال شهر رمضان 50 برنامجا دينيا متنوعا يخاطب الشباب وجميع أفراد الأسرة وتتعاون خلالهم مع المؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف المصرية، وهو ما لاقى اهتماما كبيرا لدى الجمهور المصري والعربي والإسلامي عموما في مختلف الدول الإسلامية.

الحقيقة أن المتحدة لا تتوقف عن إبهارنا من حين إلى آخر بما تقدمه من أعمال متميزة وتطور في صناعة الدراما، وتحرص على أداء رسالة الفن والإعلام ودورهما المؤثر في خدمة المجتمع والوطن وتعزيز الوعي لدى المواطنين وترسيخ الهوية المصرية.

المهندس / حازم الجندى

عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد