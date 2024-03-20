تقنين مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر

قامت وزارة السياحة والاثار بتقنين وضع عدد جديد من مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والتي ينطبق عليها المعايير السياحية سواء من خلال ترخيصها سياحيًا أو منحها تصاريح مؤقتة للتشغيل تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار الترخيص السياحي، ياتى ذلك في مواصلة حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وتقنين أوضاع كافة الأنشطة ذات الصلة بمنظومة العمل بصناعة السياحة في مصر حفاظًا على أمن وسلامة السائحين والزائرين المصريين والأجانب

ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى أن إجمالي أعداد المراكز التي تم تقنين أوضاعها حتى الآن 18 مركز تتضمن 16 مركز في محافظة جنوب سيناء ومركزين في محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا على أن ذلك جاء وفقًا للقرار الوزاري الخاص بتنظيم نشاط هذه المراكز وفي ضوء أعمال اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وما تقدمه من تسهيلات في هذا الشأن وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لرواد هذه المراكز من السائحين والزائرين.

وأضاف أنه تم منح الترخيص السياحي لعدد 7 مراكز من هذه المراكز، وتم منح تصاريح مؤقتة للتشغيل لـ 11 مركز آخر وهو ما يعد خطوة جيدة نحو استصدار التراخيص السياحية لهم، موضحًا أنه جاري العمل على الانتهاء من تقنين أوضاع مجموعة أخرى من المراكز خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار،قد أصدرت الضوابط المنظمة لرحلات سياحة الصحاري والسفاري، بما يساهم في رحلة آمنة وميسرة وترفيهية للسائحين مع مراعاة الاحتياطات الأمنية كما حددت الضوابط المسؤوليات الواقعة على عاتق شركات السياحة المنظمة لرحلات سياحة الصحاري والسفارة.

وقد تم إعادة تفعيل نشاط السياحة الصحراوية التي توقفت منذ أكثر من 8 سنوات.