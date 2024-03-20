الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تقنين مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر

السفاري الجبلي
السفاري الجبلي

 

قامت وزارة  السياحة والاثار بتقنين وضع عدد جديد من مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والتي ينطبق عليها المعايير السياحية سواء من خلال ترخيصها سياحيًا أو منحها تصاريح مؤقتة للتشغيل تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار الترخيص السياحي، ياتى ذلك في مواصلة حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وتقنين أوضاع كافة الأنشطة ذات الصلة بمنظومة العمل بصناعة السياحة في مصر حفاظًا على أمن وسلامة السائحين والزائرين المصريين والأجانب

ومن جانبه، أشار  محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى أن إجمالي أعداد المراكز التي تم تقنين أوضاعها حتى الآن 18 مركز تتضمن 16 مركز في محافظة جنوب سيناء ومركزين في محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا على أن ذلك جاء وفقًا للقرار الوزاري الخاص بتنظيم نشاط هذه المراكز وفي ضوء أعمال اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وما تقدمه من تسهيلات في هذا الشأن وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لرواد هذه المراكز من السائحين والزائرين.

وأضاف أنه تم منح الترخيص السياحي لعدد 7 مراكز من هذه المراكز، وتم منح تصاريح مؤقتة للتشغيل لـ 11 مركز آخر وهو ما يعد خطوة جيدة نحو استصدار التراخيص السياحية لهم، موضحًا أنه جاري العمل على الانتهاء من تقنين أوضاع مجموعة أخرى من المراكز خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار،قد أصدرت  الضوابط المنظمة لرحلات سياحة الصحاري والسفاري، بما يساهم في رحلة آمنة وميسرة وترفيهية للسائحين مع مراعاة الاحتياطات الأمنية كما حددت الضوابط المسؤوليات الواقعة على عاتق شركات السياحة المنظمة لرحلات سياحة الصحاري والسفارة.

وقد تم إعادة تفعيل نشاط السياحة الصحراوية التي توقفت منذ أكثر من 8 سنوات.

السياحة الصحراوية مراكز السفاري جنوب سيناء والبحر الاحمر وزارة السياحة والآثار الأنشطة السياحية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

عاجل.. البنك المركزى يقرر إلغاء اجتماع الخميس 28 مارس الجارى

"فايز" يطالب بإثبات نشوز زوجته: "أهلها خدوا فلوسي وبناتي وفضحوني"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة