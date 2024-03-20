الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأول من نوعه بالشرق الأوسط.. "بوش" العالمية تُنفذ مشروعًا عملاقًا فى مصر

الأجتماع
الأجتماع

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، وفد شركة بي إس إتش العالمية المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية، برئاسة جوكن سيجن المدير الإقليمي للشركة، حيث تناول اللقاء خطط الشركة الحالية والمستقبلية للاستثمار والتوسع بالسوق المصرية.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ولويس ألفيريز، والرئيس التنفيذي لشركة بي إس إتش مصر.

وقال الوزير، إن الشركة تعمل حاليًا على إنشاء مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان بنظام الرخصة الذهبية، ليكون أول مصنع للشركة في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وذلك على مساحة 160 ألف متر مربع، وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو، مشيرًا إلى أن المصنع سيوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة.

وأوضح سمير أن المصنع من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري، بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف جهاز سنويًا، حيث سيخصص المصنع إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتًا إلى إمكانية استفادة المصنع من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم، لا سيما أسواق دول القارة الإفريقية والدول العربية وتركيا.

وأشار إلى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصرية، وتقديم كل أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها لتذليل العقبات التي قد تواجه الشركة.

ولفت إلى إمكانية استفادة الشركة من بنود الواردات المصرية الموجودة في نطاق عملها، والعمل على توطينها في السوق المصرية؛ بهدف توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

ومن جهته؛ أكد جوكن سيجن المدير الإقليمي لشركة بي إس إتش العالمية المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية، حرص الشركة على الاستثمار والتوسع بالسوق المصرية باعتبارها أحد أهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن مشروع الشركة في مصر في طور الانتهاء من عمليات الإنشاء، تمهيدًا لتركيب خطوط الإنتاج وبدء التصنيع.

وأضاف أن الشركة تستهدف تصنيع منتجات موفرة للطاقة وعلى درجة عالية من الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية يتميز بتوافر مهندسين وعمالة على قدر عال من الخبرة والكفاءة وهو ما سيسهم بدوره في تميز منتجات الشركة.

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