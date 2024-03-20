الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

إخلاء سبيل صاحب الملهى الليلى المحترق فى التجمع

اخلاء سبيل
اخلاء سبيل

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، إخلاء سبيل صاحب المقهى الليلى المحترق في منطقة التجمع الخامس بكفالة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بإدارة منشأة بدون ترخيص.

وتبين أن الحريق اشتعل بمول تجاري يضم عددًا من النبوك بالتجمع الخامس وداخله مقهى ليلي ومطعم بالطابق الرابع بعد الأرضي، مما أسفر عن تفحم المطعم بالكامل، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مول يضم عددا من البنوك بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب في تصاعد الأدخنة والنيران.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

نيابة القاهرة الجديدة اخلاء سبيل صاحب المقهى الليلى منطقة التجمع الخامس دون ترخيص

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