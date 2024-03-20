عدم الإفراط في تناول الكافيين أبرزها.. نصائح للعناية الذاتية بسلس البول

يتطلب العيش مع سلس البول فهم المحفزات وتغييرات نمط الحياة واستراتيجيات الإدارة، من خلال طلب الدعم وتنفيذ الممارسات الصحية، يمكن للأفراد استعادة السيطرة على صحة المثانة من خلال التعاطف والتوجيه.

,على الرغم من أن الحالة شائعة وتؤثر على كثيرين من الأشخاص، إلا أن معظم المصابين لا يطلبون العلاج بسبب الحرج المرتبط بها، بل لا يحصل الشخص على الدعم المناسب أو التشخيص المطلوب، فى حين إن سلس البول ليس مرضًا، بل حالة تحتاج إلى معالجة من خلال استراتيجيات التفاهم والرحمة والإدارة الاستباقية، لذا يمكن للأشخاص الذين يعانون من سلس البول معالجة هذه الحالة من خلال التكيف مع ممارسات معينة وتغييرات في نمط الحياة.

أعراض سلس البول

تختلف أعراض سلس البول من شخص لآخر، من المهم أن تعرف محفزاتك بالنسبة للبعض، التوتر هو الدافع الأكبر، ولكن بالنسبة للبعض، هو الضغط الجسدي على المثانة عندما يضحك الشخص أو يسعل أو يعطس. عندما يتعرف الفرد على محفزاته، فإن ذلك يجعله يدرك متى يجب عليه توخي الحذر.

يمكن أن يكون هناك محفزات لنمط الحياة يمكن أن تساهم في هذه الحالة مثل الإفراط في تناول الكافيين أو استهلاك الكحول أو التدخين، إذا كانت المحفزات تشمل العادات الغذائية، فيمكن تجنبها عن طريق تقييد المواد الغذائية المحددة، في الأشخاص الذين مروا بتجارب مؤلمة، يمكن أن تكون محفزات مثل الانهيارات العقلية والقلق ونوبات الهلع.

في بعض النساء، يكون الحمل ودورة الحيض وانقطاع الطمث كلها محفزات تحدث بسبب التغير في الهرمونات، ويمكن العناية بهذه الأمور من خلال التشاور مع أخصائي الرعاية الصحية: