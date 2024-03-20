عدم الإفراط في تناول الكافيين أبرزها.. نصائح للعناية الذاتية بسلس البول
يتطلب العيش مع سلس البول فهم المحفزات وتغييرات نمط الحياة واستراتيجيات الإدارة، من خلال طلب الدعم وتنفيذ الممارسات الصحية، يمكن للأفراد استعادة السيطرة على صحة المثانة من خلال التعاطف والتوجيه.
,على الرغم من أن الحالة شائعة وتؤثر على كثيرين من الأشخاص، إلا أن معظم المصابين لا يطلبون العلاج بسبب الحرج المرتبط بها، بل لا يحصل الشخص على الدعم المناسب أو التشخيص المطلوب، فى حين إن سلس البول ليس مرضًا، بل حالة تحتاج إلى معالجة من خلال استراتيجيات التفاهم والرحمة والإدارة الاستباقية، لذا يمكن للأشخاص الذين يعانون من سلس البول معالجة هذه الحالة من خلال التكيف مع ممارسات معينة وتغييرات في نمط الحياة.
أعراض سلس البول
تختلف أعراض سلس البول من شخص لآخر، من المهم أن تعرف محفزاتك بالنسبة للبعض، التوتر هو الدافع الأكبر، ولكن بالنسبة للبعض، هو الضغط الجسدي على المثانة عندما يضحك الشخص أو يسعل أو يعطس. عندما يتعرف الفرد على محفزاته، فإن ذلك يجعله يدرك متى يجب عليه توخي الحذر.
يمكن أن يكون هناك محفزات لنمط الحياة يمكن أن تساهم في هذه الحالة مثل الإفراط في تناول الكافيين أو استهلاك الكحول أو التدخين، إذا كانت المحفزات تشمل العادات الغذائية، فيمكن تجنبها عن طريق تقييد المواد الغذائية المحددة، في الأشخاص الذين مروا بتجارب مؤلمة، يمكن أن تكون محفزات مثل الانهيارات العقلية والقلق ونوبات الهلع.
في بعض النساء، يكون الحمل ودورة الحيض وانقطاع الطمث كلها محفزات تحدث بسبب التغير في الهرمونات، ويمكن العناية بهذه الأمور من خلال التشاور مع أخصائي الرعاية الصحية:
- الحفاظ على نمط حياة صحي يعد أسلوبا في غاية الأهمية عندما يتعلق الأمر بالتعايش مع سلس البول.
- يلعب الحفاظ على جدول نوم مناسب دورًا كبيرًا، فتمتع بنمط نوم لا يزعج جسمك.
- يجب أن يكون النظام الغذائي الذي تتبعه متوازنًا، بتنجب الأطعمة التي تسبب سلس البول تمامًا.
- يجب حساب كمية الماء التي تتناولها، لا تتجاوز 8 أونصات أو لترين، فاستهلاك مزيد من الماء يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في التبول وإثارة المثانة.
- يحتاج المرء إلى شرب الماء طوال اليوم، لكن يجب أن يضع في اعتباره عدم شرب كثير من السوائل بالقرب من وقت النوم، الحفاظ على وزن صحي لأنه قد يسبب الضغط على عضلات قاع الحوض والمثانة.
- يمكن إدارة ذلك من خلال ممارسة الأنشطة البدنية والتمارين، تدابير لإدارة الحالة يمكن أن يؤدي دمج خطوات معينة في روتينك اليومي إلى إحداث تأثيرات فعالة على حالتك.
- يجب دمج التمارين التي تشغل قاع الحوض، مثل كيجل مفيدة في تقليل التسربات لأنها تقوي عضلات قاع الحوض، يمكن ملاحظة التغيرات الإيجابية المحتملة بعد ممارسة تمارين قاع الحوض لمدة 3 أشهر على الأقل.
- وبصرف النظر عن تمارين كيجل، فإن التمارين التي تنظم الضغط في قاع الحوض يمكن أن تكون مفيدة أيضًا.
- يمكن أيضًا تضمين تمارين الجلوس عالية التأثير والقرفصاء والبيلاتس، ومع ذلك، ينبغي للمرء تجنب رفع الأثقال لأنها يمكن أن تمارس الضغط على قاع الحوض.
- تجنب حبس البول في المثانة لفترة أطول، قد يكون الإمساك سببًا لوجود هذه الحالة؛ وبالتالي ينبغى علاج مشاكل الأمعاء.
- الإقلاع عن التدخين لأنه قد يؤدي إلى السعال المزمن الذي يمكن أن يؤدي إلى الضغط على قاع الحوض، استبدل القهوة التي تحتوي على الكافيين بقهوة منزوعة الكافيين أو شاي الأعشاب أو الشاي الأخضر وقلل من تحفيز المثانة.
- يمثل العيش مع سلس البول تحديات، لكنه لا يحدد قيمة الفرد أو نوعية حياته من خلال كسر حاجز الصمت، وتحديد المحفزات، والحفاظ على نمط حياة صحي، وتنفيذ تدابير الإدارة، يمكن للأفراد استعادة السيطرة على صحة المثانة.