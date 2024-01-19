دراسة بحثية جديدة: سلس البول يسبب ارتفاع احتمالات الإعاقة لدى النساء

أظهرت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة تايم الأمريكية أن وجود سلس البول المتكرر وتسرب كميات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع احتمالات الإعاقة لدى النساء.

فإذا كنت واحدة من 30 إلى 50 ٪ من النساء اللاتي يعانين من سلس البول ، فإن الأبحاث الجديدة تكشف أنه قد يصبح مشكلة صحية كبيرة.

حيث يرتبط وجود سلس البول المتكرر وكميات التسرب بارتفاع احتمالات الإعاقة، وفقًا لما ذكره باحثون من مركز RUSH في الدراسة.

وقالت شيلا دوغان، رئيسة قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مستشفى راش: "في كثير من الأحيان يتم تجاهل أعراض سلس البول حتى تصبح مزعجة أو تحد من الأنشطة البدنية أو الاجتماعية، نظرًا لأن هذه الدراسة تشير إلى أن سلس البول يرتبط بالإعاقة، فإن استكشاف خيارات العلاج في المراحل المبكرة قد يساعد في تقليل هذه النتيجة لدى النساء في منتصف العمر."

وقالت إن سلس البول يؤثر على العديد من النساء في مرحلة ما خلال حياتهن، قد يحدث تسرب للبول عند بعض النساء عند العطس أو السعال، وهو ما يسمى بسلس البول الإجهادي.

وقالت: "عندما تعطس أو تسعل، هناك ضغط ميكانيكي من بطنك يطغى على العضلة العاصرة، مما يؤدي إلى التسريب".

ويعاني آخرون من سلس البول الإلحاحي، وهو رغبة عارمة في التبول، كما هو الحال عندما يقتربون من الحمام، وقالت دوغان إن النساء اللاتي يعانين من كلا الأمرين يعانين مما يسمى بسلس البول المختلط.

وأخذ الباحثون بعين الاعتبار مقدار وتواتر سلس البول وما إذا كان المشارك في الدراسة يعاني من سلس البول الإجهادي، أو سلس البول الإلحاحي، أو كليهما.

ثم قام الباحثون بقياس الإعاقة من خلال مقياس تقييم الإعاقة لمنظمة الصحة العالمية باعتبارها نتيجة مثيرة للاهتمام.

وقال دوغان: "لقد وجدنا أن سلس البول المختلط كان الأكثر ارتباطا بالإعاقة، إلى جانب سلس البول اليومي وكميات أكبر من سلس البول الاجهادي".

وساعد دوغان في إنشاء برنامج صحة البطن والحوض في مستشفى راش، والذي يعالج عدة أنواع من الحالات، بما في ذلك سلس البول.



حيث يتم فحص كل مريض لتحديد الأسباب وخيارات العلاج، على سبيل المثال، يتم تقييم العضلات للكشف عما إذا كانت الأربطة الضيقة في العضلات هي سبب سلس البول أو ما إذا كان السبب هو ضعف العضلات.

وقال دوغان: "في حالة العضلات المشدودة، قد تحاول المرأة شد العضلات بشكل أكبر من خلال المزيد من التمارين، دون أن تعلم أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم سلس البول، وتدعم عضلات قاع الحوض أعضاء الحوض، ويمكن أن تؤدي مشاكل الأعضاء إلى مشاكل في العضلات أو العكس.



قد يعاني أحد المرضى من سلس البول بسبب التهاب مفاصل الورك، أو آخر بسبب صعوبة الولادة، أو يمكن أن يكون ناجمًا عن علاج السرطان، على سبيل المثال، الإشعاع على منطقة الحوض".

هناك عدد من الأسباب المحتملة، أو حتى مجموعة من الأسباب، لسلس البول، وكل تلك البيانات المستخدمة مأخوذة من تجربة سريرية أكبر تسمى SWAN (دراسة النساء عبر البلاد) والتي شملت أكثر من 1800 مشاركة.

بدأت منظمة SWAN في عام 1994 بسبعة مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة لتحديد التغييرات التي تحدث أثناء فترة انقطاع الطمث لدى النساء في منتصف العمر وتأثيراتها على الصحة اللاحقة وخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر.