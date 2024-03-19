قائمة بالشركات السعودية لخدمات نقل ضيوف الرحمن

أعلنت غرفة شركات السياحة أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت منشورًا خاصًا بخدمات النقل للحجاج وللمعتمرين، حيث أفادت أن أسعار خدمة النقل بين المدن تخضع للتفاوض بين شركة السياحة المنفذة للحج (المنظم التابع) وشركة النقل السعودية.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة قائمة ببيانات شركات النقل السعودية المعتمدة لكى تتواصل معها شركات السياحة المنظمة لموسم الحج السياحى لتعاقد معها فى تنفيذ خدمات النقل لعملائها، وقد تضمنت هذة القائمة نحو 68 شركة معتمدة لخدمات نقل الحجاج والمعتمرين.

فى السياق، أعلنت السلطات السعودية استعدادها لاستقبال المعتمرين وخاصة مع أواخر الشهر الكريم الذى يعتبر موسم ذروة توافد المعتمرين على المطارات السعودية، فقد تدعيم جميع صالات في منافذ السعودية بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، من بينها أجهزة رفع الخصائص الحيوية، والأجهزة الخاصة بالتوثيق الأمني، والكونترات المتنقلة التي تستخدم لأول مرة لإنهاء إجراءات السفر، وأجهزة الترجمة الفورية لـ (137) لغة، وتخصيص فرق عمل للترحيب بالمعتمرين بعدة لغات، وذلك لتسهيل دخول المعتمرين إلى الأراضى المقدسة.

ونوهت الجوازات السعودية بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة، وطلب المساعدة من موظفي الجوازات في المنافذ لأي خدمات أو استفسارات أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد (992) على مدار الساعة.