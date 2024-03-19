الثلاثاء 19 مارس 2024
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سياسي

انطلاق صالون "الجيل الديمقراطى" حول أهمية المشاركة المجتمعية بالدقهلية (صور)

حزب الجيل الديمقراطى
حزب الجيل الديمقراطى

نظم حزب الجيل الديمقراطى بالدقهلية، صالونا ثقافيا حول كيفية "المشاركة المجتمعية"، وأهمية الدور المجتمعي للأحزاب السياسية بجانب مؤسسات الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ناجي الشهابي، رئيس الحزب.

وقال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا للحزب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام محافظة الدقهلية، إن الهدف من الصالون هو تدريب الأعضاء الجدد على كيفية إقامة الفعاليات والمشاركة المجتمعية في الأعمال الخيرية.

ونظم الحزب على هامش الصالون الثقافي حفل إفطار لنزلاء بداية جديدة للإيواء وفريق العمل من أجل إدخال البهجة على أهالينا نزلاء الدار وتغيير الروتين اليومي لهم داخل الدار.

وأضاف هجرس أن اليوم يضيف روح التعاون بين قيادات وأعضاء أمانة الدقهلية وشباب الحزب، ويسهم في نقل الخبرات للشباب وتشجيعهم على المبادرات الخيرية، مؤكدا أن شباب مصر قادر على إظهار مصر بصورة مشرفة أمام العالم، والدليل ما تظهر مصر بشبابها كل يوم خلال المبادرات الفردية والجماعية طول شهر رمضان الكريم.

شارك من قيادات وأعضاء الحزب بالدقهلية الدكتور محمد حجازي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد العشري أمين اللجنة الاقتصادية بالحزب، ضياء الرفاعي، أحمد منصور، إبراهيم هجرس، الصحفي سمير الدسوقي، أمين الحسيني،محمد بهجات، سعيد الفتيكي، ياسر فهمي، إسلام هجرس، عادل صالح، الحاج طارق علي، مصطفى محمد، محمد نعمان، ناجي شكر، الشيخ أحمد العيسوي، العميد حسام صبيح، مصطفى الجيار، محمد عوض، إبراهيم عزمي، ورنيا عصام، هبه فوزي، مني متولى، وأعضاء الأمانات الفرعية، والأمناء المساعدين، وأعضاء أمانة الشباب بمحافظة.

 

تدريب الأعضاء المشاركة المجتمعية الصالون الثقافي نزلاء الدار الروتين اليومي

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