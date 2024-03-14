ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل يكتب: دراما "المتحدة".. أداة تسليح بالعلم والمعرفة

منذ تأسيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مايو 2016 ومن خلال رؤية إعلامية هادفة ووطنية انطلقت منها منصات مختلفة فى كل المجالات الإعلامية والإعلانية والتى وصلت الى أكثر من 40 شركة رائدة في مختلف المجالات الإعلامية، تتنوع ما بين إعلام مرئي، إعلام مسموع، إعلام مطبوع، إعلام إلكتروني، إنتاج درامي، دعاية وإعلان، خدمات إعلانية مباشرة وغير مباشرة وأيضا خدمات الحقوق الرياضية وتسويقها لتصبح وبجدارة وبدون منازع سيدة الإعلام العربى التى تقدم إعلام هادف له رسالة وطنية، مؤثرة ويتناسب مع الأذواق جميعها لتصبح أقوى منظومة إعلامية متكاملة.

ونجحت المتحدة للخدمات الإعلامية بشركاتها الفرعية بجدارة خلال عمرها القصير الذى يصل إلى ثمان سنوات فى استعادة ريادة مصر الإعلامية فى محيطها العربى واستطاعت خلق نظام إعلامي مصري متطور ينتج محتوى مبتكر باستخدام أحدث التقنيات ليتمكن من خلاله من المنافسة ومواجهة التحديات المتغيرة الحالية والتي ستنشأ مستقبلًا في هذه الساحة النابضة بالحيوية والديناميكية وهو ما جعلها من اقوى الأسلحة التى يمتلكها الوطن فى معركته ضد مخطاطات الأعداء والاشرار والتى تحمى الوطن من خلال تلك الجرعات التوعوية المغذية التى حصنت الشعب من حروب الجيلين الرابع والخامس.

واستطاعت المتحدة للخدمات الإعلامية أن تستعيد الأرض التى فقدتها الدراما المصرية -قبل تأسيسها- وتميزت تلك الأعمال الدرامية التي قدمتها بالتنوع والتعددية في القصص والشخصيات، هذا واستعرضت تلك الاعمال قضايا اجتماعية هامة، مثل المساواة بين الجنسين، والتحديات الاجتماعية والثقافية، والصحة النفسية، والتنوع والتعايش السلمي بين الثقافات وحققت المسلسلات اكبر نسب مشاهدة وساهمت فى زيادة الوعي وتشجيع المشاهدين، على التفكير والنقاش حول تلك القضايا.

لقد برعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتميزت فى انتاج المسلسلات الدرامية التى تقدم القضايا الواقعية وتُناقشها بأسلوب فني مُتقن يُساعد على نشر الوعي والثقافة بين مختلف فئات المجتمع ويحصنه من المخطاطات المعادي.

والحق أن المحتوى الدرامي الذى قدمته الشركة المتحدة ومازالت تقدمه الآن أبتعد عن تقديم الأنماط السلبية التي كانت تقدم اعمال تؤثر سلبيًا على النشء الجديد بل وعلى تماسك الأسرة المصرية والتى كان منها اعمال درامية تبرز أعمال البلطجة والمخدرات وكانت محل إنتقاد من الأحزاب والنقاد الفنيين والأسر المصرية ونجحت المتحدة فى معالجة تلك الآثار السلبية فى أعمالها الدرامية الوطنية والتاريخية التى قدمتها فى شهر رمضان من العام الماضى، رصدت فيها البطولات الجماعية للجيش البطل والشرطة المصرية الشجاعة وهى تحمى الوطن وتواجه الإرهاب وواصلت المتحدة مسيرتها فقدمت فى شهر رمضان الحالى، المسلسل التاريخى "الحشاشين" الذى انتجته هذا العام وتستعرض فيه أحداث تاريخية مهمة وعرضت فيه تلك الرؤية الوطنية التى تسلح شبابنا بالوعى والمعرف.

وتقدم الشركة المتحدة هذا العام أيضا أعمال متنوعة ما بين العائلى والاجتماعى ترصد المشكلات الأسرية فى المجتمع المصرى وتقدم معالجة لها تحتوى على الكثير من الحلول تسلحه فى نفس الوقت ايضا بمجموعة القيم والمثل العليا التى يحتاجها المجتمع وهو يواجه حروب الجيل الرابع والخامس ولابد أن أشيد بتلك الرؤية التى تقف وراء تقديم المسلسلات الموجهة للأطفال مثل مسلسل يحيي وكنوز وغيره فهى تقدم مادة دسمة تتناسب مع أعمار أطفالنا وتغذى عقولهم وتحميهم، وتمكنهم بها من مواجهة الحملات الموجهة.. وإلى جانب تلك الأعمال الدرامية فإن الشركة المتحدة تقدم ايضا برامج تلفزيونية هادفة تستهدف فئات عمرية مختلفة وتشمل هذه البرامج المسابقات التعليمية والبرامج الوثائقية التى تقدم جرعات تاريخية وثقافية مهمة وكذلك تميزت المتحدة بتقديم البرامج الحوارية التى تستضيف خبراء ومتخصصين فى المجالات المختلف، مما يسلح الرأى العام بالعلم والمعرفة.

ولقد ساعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تحقيق هذا النجاح الكبير امتلاكها فريق عمل متميز من الكوادر المؤهلة، فى كل المجالات الإعلامية والإعلانية والذى منحها تلك المكانة الرائدة في الإعلام المصري وأصبحت بحق الذراع الاعلامى للدولة والمجتمع معا وقوته الناعمة التى مكنته من الانتصار حتى الآن فى معارك حروب الجيل الرابع والخامس.