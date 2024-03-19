يسري المغازي مهنئا الرئيس بذكرى العاشر من رمضان: "صفحة ناصعة من بطولات الجيش المصري"

هنأ النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان 1973، قائلا: صفحة ناصعة من بطولات الجيش المصري وتضحياته من أجل الوطن.

وقال المغازي، في بيان له اليوم، إن ذكرى العاشر من رمضان سنة 1973 تكشف صفحة ناصعة من تضحيات الوطن وبطولاته وانتصاراته، وهى كذلك واحدة من كبرى الحروب في القرن العشرين، والتي استطاعت رفع اسم مصر عاليا بعد استعادة سيناء الحبيبة، إضافة إلى أن ذكرى النصر تهل على البلاد، وهى تحيا وطن قوي تحت قيادة الرئيس السيسي، فمصر اليوم تخطو للجمهورية الجديدة بمشاريع غير مسبوقة ونهضة شاملة وقوات مسلحة قوية وباسلة قادرة تماما على الدفاع عن الوطن.

وأضاف أن ذكرى نصر العاشر من رمضان، ملحمة عسكرية كبرى، وخير شاهد على صمود الجندي المصري، وقدرة الشعب مصر على مواجهة التحديات وقهر المستحيل والدفاع عن ارضه وتراب مصر.

واختتم المهندس يسري المغازي. أن ذكرى نصر العاشر من رمضان، غالية على ملايين المصريين، ونجدد من خلالها الولاء للوطن وقيادته وقواته المسلحة الباسلة، ونرسل للعالم كله رسالة بقوة الجيش المصري وقوة الوطن في التصدي لأي خطر.