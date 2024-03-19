"كتلة الحوار" تحذر من خطر حدوث مجاعة في غزة

حذرت كتلة الحوار من تعنت الاحتلال في توصيل المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

وقالت كتلة الحوار في بيان الثلاثاء:"مازلنا في كتلة الحوار نحذر من الخطر الوشيك لحدوث مجاعة في غزة ونؤكد على أن الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع اصبح على شفا المجاعة، كما حذرت كتلة الحوار في بيان لها، من نفاذ الوقت قبل ان نواجه كارثة انسانية ستكون الأبشع في التاريخ.

وأضافت الكتلة أن إسرائيل كسلطة احتلال تتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية وبذلك تمارس كعاداتها انتهاك القانون الإنساني الدولي وتواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة الجهود الدولية وتمنع أي استجابة إنسانية دولية في قطاع غزة لإحداث مجاعة واستخدام التجويع سلاحا في الحرب وهو ما يتنافي مع القانون الدولي.

وأكدت الكتلة في بيانها أن مواقف الادارة الأمريكية الحالية بالامتناع عن فرض وقف إطلاق النار والسماح بمقتل ما يزيد عن 35 ألف فلسطيني اغلبهم من النساء والأطفال والذين قضوا بالسلاح الأمريكي والغطاء السياسي الغربي لهو بمثابة شراكة كاملة في هذه الجرائم وهو ما يمكنه ان يقود لاتساع دائرة الصراع في المنطقة وما قد يتبعه ذلك من آثار علي الصعيد الدولي.

وأكدت كتله الحوار أنها تتابع يوما بيوم التعنت الاسرائيلي ولن تكف عن المطالبه بحقوق الشعب الفلسطيني، افتحوا معبر رفح الفلسطينيه.

وقالت منظمة آكشن إيد الدولية، الثلاثاء، إن 70% من سكان شمال غزة أصبحوا على حافة المجاعة ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لتسهيل إيصال المساعدات على نطاق واسع وتجنب الجوع الكارثي.

وذكرت المنظمة، في بيان اليوم، أن المجاعة وشيكة في المحافظات الشمالية ومن المتوقع أن تحدث في أي وقت بين منتصف مارس ومايو 2024.