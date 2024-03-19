2000 جنيه جائزة للفائزين من عمال مجموعة حسن مصطفى بمسابقة "واحد من الناس"

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع على فضائية «الحياة»، مجموعة من العمال بمجمع صالات حسن مصطفى الدولي لكرة اليد والألعاب الرياضية في مدينة السادس من أكتوبر.

وخلال هذه الجولة الرمضانية اليومية لفريق عمل برنامج "واحد من الناس"، التقى الإعلامي عمرو الليثي بـ عمال مجمع صالات حسن مصطفى، وتحدث معهم عن تفاصيل عملهم وعدد أبنائهم وعما يتمنون لأبنائهم.

جولات واحد من الناس

وطرح الإعلامي عمرو الليثي فوازير قصيرة على العمال، لينتظر الإجابة منهم ليمنحهم بعد ذلك الجوائز المالية.

وكان السؤال الأول، من هي بطلة فيلم معشوقة الجماهير؟، فأجاب أحد العمال: شادية، فأعطاه جائزة مالية قدرها 2000 جنيه.

السؤال الثاني.. ما هو الشيء الذي يتحدث ولا يملك لسان؟، فأجاب أحد العمال: «التليفزيون»، وحصل على جائزة مالية قدرها 2000 جنيه.

أسئلة اليوم

أما سؤال اليوم الثالث، ما هي الفاكهة التي لونها مشابه لاسمها؟، فرد أحد العاملين قائلًا: «القشطة»، فرد عمرو الليثي: «دانت اللي قشطة»، فردت إحدى العاملات: «البرتقال»، وحصلت على جائزة مادية قدرها 2000 جنيه.

وفيما يتعلق بالسؤال الأخير فقام عامل وعاملة بالإجابة معًا في توقيت واحد، ولهذا تقاسما الجائزة معًا.