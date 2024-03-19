لماذا يجب تناول مكمل الماغنسيوم باستمرار خلال شهر رمضان؟

يعتبر الماغنسيوم واحد من اكثر العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ولا يعلم معظمنا مدى الفوائد التي تعود على الجسم من تناول الماغنسيوم بشكل مستمر، ونسلط الضوء فى السطور التالية على الفوائد العديدة التي يحصل عليها الجسم من تناول الماغنسيوم وذلك وفقا لما جاء فى موقع "هيلث".

يعزز التنظيم الصحي لسكر الدم

المغنيسيوم ضروري لعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات وإفراز الأنسولين، ولهذا السبب يعد الحفاظ على مستويات المغنيسيوم المثالية أمرًا ضروريًا لتنظيم السكر في الدم بشكل صحي.

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ومرض السكري هم أكثر عرضة لتطوير مستويات منخفضة من المغنيسيوم بسبب زيادة إفراز المغنيسيوم في البول الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم. من أجل الحفاظ على مستويات المغنيسيوم المثلى، قد يحتاج مرضى السكري إلى مكملات المغنيسيوم.

وجدت مراجعة أجريت عام 2021 لـ 25 دراسة أن مكملات المغنيسيوم خفضت بشكل كبير مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وحسنت حساسية الأنسولين لدى مرضى السكري وأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري مقارنة بالعلاجات الوهمية.

علاوة على ذلك، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني والذين لديهم مستويات أعلى من المغنيسيوم في الدم يميلون إلى التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم مقارنة بالأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من المغنيسيوم.

يقلل من التوتر ويحسن أعراض القلق والاكتئاب:

يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في استجابة الجسم للتوتر، إذا كنت لا تتناول ما يكفي من المغنيسيوم، فقد يؤثر ذلك على قدرتك على التعامل مع التوتر. في الواقع، تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من التوتر بشكل متكرر لديهم مستويات أقل من المغنيسيوم في الدم مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون عادة من التوتر، علاوة على ذلك، قد تكون مكملات المغنيسيوم مفيدة لتحسين أعراض حالات الصحة العقلية الشائعة مثل القلق والاكتئاب.

وجدت دراسة أجريت عام 2017 على 112 شخصًا مصابًا بالاكتئاب أن المكملات اليومية التي تحتوي على 248 ملليجرام من كلوريد المغنيسيوم لمدة 6 أسابيع أدت إلى تحسن كبير في أعراض الاكتئاب والقلق مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.