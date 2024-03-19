الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"نقل النواب" تناقش تأخر تدعيم "الغردقة" بحافلات نقل عام

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، طلب إحاطة مقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن حاجة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى دعمها بعدد  ٤ أتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة سواء بالغاز أو بالكهرباء.

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وأوصت اللجنة بتوجيه دعوى للمسئولين المعنيين بمحافظة البحر الأحمر لمناقشة أسباب تأخر ورفض تدعيم مدينة الغردقة بأربعة اتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة.

أوضحت النائبة إيلاريا سمير حارص،  خلال الاجتماع، أنه تم الحصول على موافقة وزارة النقل على تدعيم المحافظة وتوريد أربعة اتوبيسات تعمل بالطاقة النظيفة، وطالبت الوزارة بالتنسيق مع المحافظة والسكرتير العام لتحديد أماكن توقفهم وخط سيرهم داخل المحافظة.

وتابعت "بالرغم من الحصول على موافقة وزارة النقل والمحافظة، إلا أنني تلقيت خطابا من مسئول إدارة المواقف بالمحافظة، أوضح فيه أن المحافظة ليست في حاجة إلي زيادة عدد الاتوبيسات أو الخدمة.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مجلس النواب مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر أتوبيسات

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